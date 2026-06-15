Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng nghị định nhằm thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 6/6/2026, đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2020 đến 2025, Chính phủ đã nhiều lần ban hành các nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Chính sách này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá hỗ trợ tích cực, giúp tăng khả năng thanh khoản và bổ sung nguồn vốn ngắn hạn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước.

Tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo các nghị định trước đây đạt hơn 95.000 tỷ đồng trong năm 2023, hơn 83.000 tỷ đồng trong năm 2024 và trên 114.789 tỷ đồng trong năm 2025.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền được gia hạn ước khoảng 125.000 tỷ đồng. (Ảnh: Nam Khánh).

Theo dự thảo, đối tượng được áp dụng chính sách gia hạn năm 2026 cơ bản kế thừa quy định tại Nghị định số 82/2025 của Chính phủ, gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trong 43 ngành, lĩnh vực kinh tế; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Về thời gian gia hạn, dự thảo nghị định đề xuất được gia hạn với thuế GTGT như sau:

- Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2026 chậm nhất là ngày 20/11/2026.

- Kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và tháng 9 năm 2026 chậm nhất là ngày 21/12/2026.

- Kỳ tính thuế quý II/2026 chậm nhất là ngày 2/11/2026.

- Kỳ tính thuế quý III/2026 chậm nhất là ngày 31/12/2026.

Thuế TNDN tạm nộp của quý II và quý III/2026 cũng được gia hạn đến các mốc ngày 2/11/2026 và 31/12/2026.

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, thuế TNCN phát sinh từ tháng 5 đến tháng 9/2026 hoặc theo quý II, quý III/2026 được gia hạn tương tự thời hạn áp dụng với thuế GTGT.

Riêng tiền thuê đất, dự thảo đề xuất gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (kỳ nộp đầu tiên của năm) với thời hạn chậm nhất đến ngày 2/11/2026.

Bộ Tài chính ước tính, với dự báo tốc độ tăng thu ngân sách khoảng 10%, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo nghị định này là khoảng 125.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, người nộp thuế chỉ cần gửi thông báo đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế, chậm nhất cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý III/2026. Cơ quan thuế sẽ thực hiện gia hạn trên cơ sở thông báo đã tiếp nhận.

Dự thảo cũng kế thừa quy định hiện hành về việc không tính tiền chậm nộp đối với các khoản thuế và tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trong thời gian gia hạn.

Theo kế hoạch của Bộ Tài chính, nghị định dự kiến được Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 6/2026 và có hiệu lực ngay sau khi ký.

Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế quy định tại nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Sau thời gian gia hạn theo nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.