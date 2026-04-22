Bộ KH&CN hoàn thành các mục tiêu phân cấp thủ tục hành chính

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã hoàn thành mục tiêu phân cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Bộ, đồng thời ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp.

Đây là kết luận trong Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 19/4/2026 của Văn phòng Chính phủ sau cuộc họp do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm việc với Trung tâm Phục vụ HCC thành phố Hà Nội chi nhánh số 8.

Theo Thông báo 201, Chính phủ ghi nhận Bộ KH&CN đã khẩn trương rà soát, xây dựng phương án cải cách và đạt kết quả tích cực chỉ trong thời gian ngắn.

Cụ thể, Bộ KH&CN đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng gồm: Phân cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Bộ; cắt giảm 50% chi phí tuân thủ; rút ngắn 50% thời gian giải quyết hồ sơ; cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đây là những chỉ số tác động trực tiếp tới môi trường đầu tư, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, người dân bớt thời gian đi lại và chờ đợi.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương trực tiếp kiểm tra tại điểm phục vụ hành chính công xã Đông Anh.

Thông báo 201 cũng yêu cầu Bộ KH&CN tiếp tục giữ vai trò đi đầu trong số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu số khi giải quyết thủ tục hành chính. Đây được xem là nền móng để xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Trước đó, vào ngày 20/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ KH&CN để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cùng một số đơn vị liên quan.