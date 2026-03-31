Cuộc tranh luận về việc đánh răng buổi sáng hay buổi tối quan trọng hơn vốn không còn mới. Nhiều người coi việc đánh răng buổi sáng là nghi thức bắt buộc để tự tin giao tiếp, không mấy khi đánh răng buổi tối vì cho rằng chỉ cần súc miệng thôi là đủ. Một số người khác lại cho rằng, buổi sáng có thể không đánh răng nhưng tối thì nhất thiết phải làm sạch răng miệng cẩn thận.

Nhiều người lười đánh răng buổi tối và nghĩ rằng đánh răng sáng là đủ. (Ảnh: Dreamtine)

Bỏ đánh răng buổi tối hay buổi sáng gây hại nhiều hơn?

Đánh răng vào thời điểm nào cũng quan trọng, nhưng buổi tối chính là thời điểm "vàng" quyết định sức khỏe răng miệng. Vậy nên dù sau ngày mệt mỏi nhường nào, bạn cũng cần chủ động vệ sinh khoang miệng sạch sẽ trước khi đi ngủ. Việc này không chỉ giúp có giấc ngủ ngon hơn mà còn bảo vệ nền tảng sức khỏe cho tương lai.

Tóm lại, tốt nhất là đánh răng ngày hai lần vào buổi tối sau khi chấm dứt việc ăn uống và buổi sáng trong khâu vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên nếu bạn không chống đỡ được cơn lười mà chỉ có thể làm một lần, thì nhất thiết đừng bỏ qua việc đánh răng buổi tối, vì dưới góc nhìn y khoa, đây là sai lầm để lại những hệ lụy nghiêm trọng mà việc đánh răng bù vào sáng hôm sau không thể khắc phục hết.

Trong khoang miệng luôn tồn tại hàng tỷ vi khuẩn. Khi ăn uống, các mảng bám thức ăn, đặc biệt là đường và tinh bột, sẽ bám lại trên bề mặt răng và trong các kẽ răng. Nếu không được làm sạch trước khi đi ngủ, lượng thức ăn thừa này trở thành nguồn dinh dưỡng dồi dào cho vi khuẩn.

Trong suốt 6 đến 8 tiếng đồng hồ khi chúng ta ngủ, vi khuẩn sẽ chuyển hóa đường thành axit. Loại axit này tấn công trực tiếp vào men răng, gây ra quá trình khử khoáng, dẫn đến sâu răng và viêm lợi.

Sự khác biệt lớn nhất giữa ban ngày và ban đêm chính là dòng chảy của nước bọt. Nước bọt không chỉ giúp làm ẩm khoang miệng mà còn là "chất tẩy rửa" tự nhiên chứa các enzyme và khoáng chất giúp trung hòa axit và tái khoáng hóa men răng.

Đánh răng buổi đêm giúp loại bỏ thức ăn thừa mắc vào kẽ răng. (Ảnh: iStock)

Ban ngày, hoạt động nói chuyện, nhai thức ăn và uống nước kích thích nước bọt tiết ra liên tục. Ngược lại, khi ngủ, lưu lượng nước bọt giảm xuống mức tối thiểu. Miệng trở nên khô hơn, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Việc bỏ đánh răng buổi tối chẳng khác nào mời gọi vi khuẩn "mở tiệc" trên răng của mình suốt cả đêm.

Nhiều người có thói quen đánh răng buổi sáng rất kỹ vì sợ hơi thở có mùi. Thực tế, mùi hôi miệng buổi sáng là kết quả của quá trình phân hủy chất hữu cơ của vi khuẩn trong đêm. Nếu bạn đánh răng sạch vào buổi tối, lượng vi khuẩn và thức ăn thừa giảm đi, hơi thở buổi sáng sẽ bớt nồng nặc hơn.

Ngược lại, nếu chỉ chăm chăm đánh răng buổi sáng để giải quyết phần "ngọn". Buổi đêm, bạn đang để mặc cho phần "gốc" là men răng bị tàn phá âm thầm. Tác hại của việc bỏ đánh răng buổi tối không dừng lại ở sâu răng.

Mảng bám tích tụ lâu ngày sẽ cứng lại thành cao răng (vôi răng). Cao răng là nơi trú ngụ kiên cố của vi khuẩn, gây viêm nướu, chảy máu chân răng và lâu dần dẫn đến viêm nha chu.

Không đánh răng trước khi ngủ có thể gây hại rất nhiều cho răng miệng. (Ảnh: iStock)

Khi nha chu bị tổn thương, các mô nâng đỡ răng bị phá hủy, khiến răng lung lay và rụng sớm. Nghiêm trọng hơn, các nghiên cứu y khoa hiện đại đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa vi khuẩn gây viêm quanh răng với các bệnh lý toàn thân như tim mạch, tiểu đường và thậm chí là đột quỵ. Khoang miệng chính là cửa ngõ của cơ thể, và việc giữ cho cửa ngõ này sạch sẽ vào ban đêm là cách bảo vệ sức khỏe tổng quát hiệu quả nhất.

Vai trò của đánh răng buổi sáng

Nói như vậy không có nghĩa là việc đánh răng buổi sáng có thể xem nhẹ. Sau một đêm dài, dù bạn đã đánh răng trước khi ngủ, vi khuẩn vẫn phát triển ở một mức độ nhất định. Đánh răng buổi sáng giúp loại bỏ lớp mảng bám mới hình thành, làm sạch vi khuẩn và mang lại cảm giác sảng khoái để bắt đầu ngày mới.

Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, việc bỏ đánh răng buổi sáng chủ yếu gây ra sự khó chịu về mặt xã giao và cảm giác cá nhân, còn bỏ đánh răng buổi tối lại là sự tàn phá trực tiếp về cấu trúc sinh học của răng.

Để bảo vệ nụ cười, quy tắc vàng vẫn là đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày. Mỗi lần đánh răng cần kéo dài ít nhất hai phút để đảm bảo bàn chải có thể tiếp cận mọi bề mặt của răng. Thay vì đánh răng theo bản năng hoặc làm cho có lệ, hãy chú ý đến kỹ thuật chải tròn hoặc chải dọc thay vì chải ngang để tránh làm mòn cổ răng.

Để đảm bảo sức khỏe răng miệng cần đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày. (Ảnh: iStock)

Đặc biệt, việc sử dụng chỉ nha khoa hoặc máy tăm nước là bước không thể thiếu để làm sạch những vị trí mà bàn chải thông thường không bao giờ chạm tới được. Một thói quen tốt cần được duy trì bằng kỷ luật thay vì sự ngẫu hứng.

Có những buổi tối đi làm về muộn, mệt mỏi hay những lúc lười biếng, nhiều người thường tự nhủ thôi để sáng mai đánh bù. Nhưng men răng không chờ đợi sự bù đắp đó. Những lỗ sâu răng nhỏ bé hôm nay sẽ trở thành nỗi đau nhức và chi phí nha khoa khổng lồ vào ngày mai. Mỗi người nên coi việc cầm bàn chải vào buổi tối là một hành động tự chăm sóc bản thân, một khoản đầu tư nhỏ nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe và sự tự tin.