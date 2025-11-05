(VTC News) -

Đánh răng giúp loại bỏ vi khuẩn trong răng miệng, tạo lớp bảo vệ răng và kích thích tiết nước bọt nhưng việc chọn sai thời điểm có thể mang lại những tác hại không ai ngờ.

Nhiều người đặt câu hỏi: Nên đánh răng trước hay sau bữa sáng? (Ảnh: nypost).

Nên đánh răng trước hay sau bữa sáng?

Trong nước bọt có các chất chống lại vi khuẩn, thậm chí còn là nguồn cung cấp protein và khoáng chất giúp bảo vệ răng khỏi bị sâu. Quá trình tiết nước bọt cũng giúp rửa sạch các mảng thức ăn còn sót lại, giúp cho răng miệng luôn sạch sẽ, thơm tho.

Khi ngủ, quá trình sản xuất nước bọt sẽ bị chậm lại, dẫn đến lượng vi khuẩn trong miệng tăng lên. Đây là lý do khiến bạn khi thức dậy mỗi sáng cảm thấy hơi thở có mùi khó chịu. Những vi khuẩn này còn tham gia vào quá trình chuyển hóa đường, carbohydrate thành axit tấn công nướu và men răng, dẫn đến bệnh viêm nướu và sâu răng.

Do vậy, đánh răng trước bữa sáng không chỉ giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn trên răng mà còn giúp phủ lên men răng một lớp bảo vệ để chống lại axit trong thực phẩm.

Ngoài ra, việc đánh răng trước bữa sáng còn là cách kích thích tiết nước bọt hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy sau khi đánh răng, lượng nước bọt được tiết ra trong miệng có thể tăng vọt trong 5 phút. Điều này rất có lợi vì nước bọt sẽ giúp phân hủy thức ăn và tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong miệng một cách tự nhiên.

Các nha sỹ khuyên mọi người nên đánh răng trước bữa sáng ít nhất 2 phút. Nếu thực sự không thể cưỡng lại mong muốn đánh răng sau bữa sáng, bạn nên đợi ít nhất 30-60 phút để bảo vệ men răng.

Sau bữa ăn sáng, bạn có thể súc miệng bằng nước để loại bỏ những mảnh vụn thức ăn còn sót lại. Ngoài ra, việc súc miệng bằng nước sau bữa ăn còn làm giảm ảnh hưởng của axit lên răng, từ đó trung hòa độ pH trong khoang miệng trở lại mức bình thường nhanh hơn.

Các nha sỹ khuyên mọi người nên đánh răng trước bữa sáng ít nhất 2 phút. (Ảnh: nypost).

Việc đánh răng sau bữa sáng có nhiều tác hại, đặc biệt là sau khi bạn đã sử dụng các thực phẩm có tính axit cao như nước cam và bánh mì nướng. Những loại thực phẩm này có thể làm suy yếu men răng và đánh răng quá sớm sau đó có thể khiến răng tổn thương thêm.

Ngoài việc đánh răng sau bữa sáng, các nha sỹ cũng chỉ ra nhiều sai lầm trong việc chăm sóc răng miệng mà nhiều người mắc phải.

Không nên dùng nước súc miệng sau khi đánh răng

Nhiều người có thói quen dùng nước súc miệng ngay sau khi đánh răng. Họ cho rằng, cách làm này sẽ khiến răng miệng được chăm sóc tốt hơn. Thực tế, cách làm này chỉ khiến hiệu quả của kem đánh răng giảm đi. Súc miệng ngay bằng nước sau khi đánh răng sẽ rửa trôi hết fluoride, một chất giúp ngăn ngừa các vấn đề như sâu răng.

Nếu bạn thực sự cần, các nha sỹ khuyên mọi người sau khi đánh răng nên đợi ít nhất 10-15 phút rồi mới sử dụng nước súc miệng để florua lắng xuống và giúp men răng chắc khỏe hơn.

Sau khi đánh răng nên đợi ít nhất 10-15 phút rồi mới sử dụng nước súc miệng. (Ảnh: nypost).

Đừng đánh răng quá mạnh

Đánh răng mạnh không có nghĩa là bạn đã làm sạch răng kỹ hơn. Thực tế, điều này có thể gây hại cho răng và nướu của bạn. Để vệ sinh răng miệng an toàn và đúng cách, hãy sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm hoặc bàn chải điện.

Nếu lông bàn chải bị mòn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang chải răng quá mạnh. Do đó, bạn nên thử chải răng nhẹ nhàng hơn. Một kỹ thuật đơn giản khác để làm mềm việc làm sạch răng là chỉ cầm bàn chải bằng ba ngón tay, theo cách này, lực đánh sẽ nhẹ hơn so với việc dùng toàn bộ cổ tay.

Việc chỉ chải răng theo đường chéo từ trái sang phải là không nên. Thay vào đó, hãy tập trung vào từng răng một, massage nhẹ nhàng từng răng theo chuyển động qua lại hoặc tròn. Giữ bàn chải đánh răng ở góc 45 độ cũng rất hữu ích trong việc giúp bạn tiếp cận tất cả các ngóc ngách nhỏ trong miệng.

Hãy sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm hoặc bàn chải điện. (Ảnh: nypost).

Chỉ đánh răng chưaà đủ

Các nha sỹ không bao giờ ngừng nhắc nhở bạn dùng chỉ nha khoa. Họ làm vậy là có lý do. Bạn nên dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần, một số nghiên cứu cho thấy dùng chỉ nha khoa trước khi đánh răng có thể giúp loại bỏ nhiều mảng bám hơn.

Ngoài việc mang lại hơi thở thơm mát và loại bỏ mảng bám trên răng, chỉ nha khoa còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bạn khỏi sâu răng.