Mỗi ngày nên đánh răng mấy lần?

(VTC News) -

Mảng bám vi khuẩn hình thành liên tục trong khoang miệng, đặc biệt quanh viền nướu và giữa các kẽ răng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Theo bác sĩ Vũ Thành Đạt, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, đánh răng hàng ngày giúp loại bỏ mảng bám, hạn chế sâu răng, giảm hôi miệng và phòng ngừa các bệnh về nướu.

Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) khuyến cáo mỗi người nên đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ, mỗi lần khoảng hai phút. Việc đánh răng buổi sáng giúp làm sạch vi khuẩn tích tụ qua đêm, trong khi đánh răng buổi tối loại bỏ thức ăn và mảng bám hình thành suốt cả ngày, thời điểm vi khuẩn dễ sinh sôi mạnh nhất.

Bàn chải nên có lông mềm, đầu nhỏ để dễ tiếp cận các vùng khó làm sạch trong khoang miệng, đồng thời cần thay mới sau 3-4 tháng hoặc sớm hơn nếu lông bị sờn. Ngoài ra, chỉ nha khoa được xem là “trợ thủ” không thể thiếu, nên sử dụng mỗi ngày một lần, tốt nhất vào buổi tối, nhằm loại bỏ mảng bám và thức ăn mắc lại giữa các kẽ răng – nguyên nhân phổ biến gây hôi miệng và viêm nướu.

Đánh răng hàng ngày góp phần loại bỏ các mảng bám và vi khuẩn.

Theo bác sĩ Đạt, việc đánh răng sau mỗi bữa ăn không phải lúc nào cũng có lợi. Với các thực phẩm dính răng, nhiều đường và tinh bột, đánh răng sau ăn khoảng 30 phút giúp hạn chế mảng bám tích tụ. Người đang niềng răng hoặc chỉnh nha cũng nên làm sạch răng sau bữa ăn để tránh thức ăn mắc kẹt kéo dài.

Ngược lại, nếu vừa sử dụng thực phẩm hoặc đồ uống có tính axit như trái cây họ cam quýt, cà phê, soda hay rượu vang, cần chờ từ 30 đến 60 phút mới đánh răng. Axit làm men răng tạm thời mềm hơn, chải răng quá sớm có thể khiến bề mặt răng bị bào mòn. Trong khoảng thời gian chờ, nên súc miệng bằng nước để trung hòa axit.

Một số trường hợp đặc biệt như người bị hôi miệng kéo dài, sâu răng, viêm nướu hoặc thường xuyên mắc bệnh nha chu có thể được bác sĩ khuyên đánh răng ba lần mỗi ngày, bao gồm cả sau bữa ăn, nhưng cần tuân theo hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh tần suất, kỹ thuật chải răng cũng đóng vai trò quyết định. Bàn chải nên được đặt nghiêng 45 độ so với viền nướu, di chuyển nhẹ nhàng theo những động tác ngắn để làm sạch mảng bám mà không gây tổn thương lợi. Các mặt răng, mặt nhai và cả mặt trong đều cần được làm sạch kỹ. Cuối cùng, chải lưỡi giúp loại bỏ vi khuẩn tồn dư, góp phần giữ hơi thở thơm mát và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài.