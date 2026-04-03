Bộ Công an tính toán tăng chiều cao, âm thanh, màu sắc pháo hoa

Chiều 3/4, tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác công an quý I/2026, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 58 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137 về quản lý, sử dụng pháo. Theo quy định mới, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sẽ được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và kinh doanh pháo hoa, pháo hoa nổ.

"Việc bổ sung quy định này nhằm thực hiện chủ trương hoàn thiện xây dựng pháp luật, vừa đảm bảo quản lý nhà nước, vừa giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế. Đồng thời, điều này cũng phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp an ninh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội và nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân", Đại tá Trần Hồng Phú cho biết.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục C06 thông tin tại họp báo.

Vị Phó Cục trưởng Cục C06 thông tin, đơn vị đang nghiên cứu để điều chỉnh chiều cao, âm thanh và màu sắc các sản phẩm pháo hoa thêm đa dạng, đáp ứng nhu cầu giải trí của Nhân dân.

Theo quy chuẩn hiện hành, pháo hoa nổ đang được quy định về tầm cao và các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt. Cụ thể, chiều cao tối đa hiện nay là 25m.

"Chúng tôi đang báo cáo Bộ Công an để C06 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất sơ đồ kỹ thuật này cho sát với thực tế. Việc có tăng chiều cao, tăng âm thanh hay màu sắc hay không sẽ được tính toán dựa trên việc nghiên cứu quy định của các nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam", đại diện C06 thông tin.

Đại tá Trần Hồng Phú khẳng định, mục tiêu của việc nghiên cứu này là tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy. Bộ Công an đã giao các đơn vị liên quan xây dựng đề án sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ trong thời gian tới nhằm sẵn sàng triển khai khi đủ điều kiện.

"Mục tiêu cuối cùng là giúp mọi người dân đều có thể mua và sử dụng pháo hoa một cách dễ dàng, đúng quy định pháp luật để phục vụ nhu cầu giải trí của cá nhân và gia đình trong các dịp lễ, Tết", Đại tá Trần Hồng Phú nói.