Chính phủ cho phép doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sản xuất pháo hoa nổ

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Nghị định 58/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước (có hiệu lực từ 15/3).

Sản xuất pháo hoa tại Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại Điều 3 của Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo đã được sửa đổi, bổ sung năm 2023.

Đáng chú ý, sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị định số 137/2020 như sau: "Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ".

Như vậy, bên cạnh doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng như hiện nay, các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa nổ.

Nghị định mới cũng nêu rõ, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp pháo hoa nổ hoặc doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có ngành nghề vận tải hàng hóa, đủ điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thì được phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ.

Việc kinh doanh pháo hoa do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Chính phủ cũng quy định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa thì được xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa; chỉ nhập khẩu các sản phẩm pháo hoa trong nước chưa sản xuất được.

Theo Nghị định 58/2026, các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp Tết nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày 30/4, kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố, sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định.

Ngoài ra, trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mang tính quốc gia, quốc tế và các trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh.