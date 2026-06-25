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Xuất bản ngày 25/06/2026 06:47 AM
Xuất bản ngày 25/06/2026 06:47 AM

Biến động điểm chuẩn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 3 năm gần đây

Khánh Sơn
Khánh Sơn
(VTC News) -

Mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong 3 năm gần nhất.

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 3 năm gần đây:

Biến động điểm chuẩn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 3 năm gần đây.

Biến động điểm chuẩn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 3 năm gần đây.

Năm 2025, điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thuộc về ngành Y khoa với 25,55 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng và Dinh dưỡng cùng 18 điểm.

Năm nay, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh 2.155 chỉ tiêu (tăng 255 chỉ tiêu so với năm ngoái). Trường sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; xét tuyển thẳng.

Ở phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhà trường không sử dụng điểm thi bảo lưu các năm trước để xét tuyển.

Còn phương thức xét tuyển thẳng, trường chia thành 2 nhóm đối tượng:

- Nhóm đối tượng I: Áp dụng theo Điều 8 của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo được trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể trong quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường.

- Nhóm đối tượng II: Lưu học sinh Lào và Campuchia theo diện Học bổng của TP.HCM theo hình thức hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Học phí năm học 2026- 2027 của trường dao động từ 47 - 81 triệu đồng. cụ thể mức học phí từng ngành như sau:

Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm học 2026 - 2027.

Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm học 2026 - 2027.

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