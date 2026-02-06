Bắt chủ công ty sản xuất cà phê trộn hóa chất, bán ra thị trường gần 1 tấn/ngày

(VTC News) -

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, trú tổ 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng; chủ Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Phương Nguyên) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vâng (vợ Nguyễn Văn Hoàng) để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Văn Hoàng bị bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tăng cường nắm tình hình trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm và phát hiện dấu hiệu nghi vấn khi giá nguyên liệu cà phê tăng cao. Đơn vị phát hiện nhiều thương hiệu điều chỉnh tăng giá bán, nhưng vẫn xuất hiện nguồn cà phê bột giá rẻ được chào bán cho các quầy tạp hóa và quán cà phê vỉa hè.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố để chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 126F để tập trung lực lượng đấu tranh.

Hàng chục trinh sát được huy động bám địa bàn, rà soát, phân loại, xác minh hàng chục địa điểm nghi vấn; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó nổi lên Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng và Ngô Thị Bảo Vâng làm chủ.

Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở tại lô 07 khu A2 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng nhưng tổ chức hoạt động sản xuất trong hẻm nhỏ thuộc địa bàn phường Thanh Khê, có nhiều dấu hiệu sản xuất cà phê bột giả.

Theo đó, các đối tượng trộn bột đậu nành với các loại hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê giả với số lượng lớn, trung bình mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Tiến hành phá án, năm tổ công tác đồng loạt triển khai bắt giữ hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đồng thời khám xét năm địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại các địa bàn phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa An Tây của TP Đà Nẵng và phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vâng để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua các sản phẩm cà phê bột của Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Phương Nguyên gồm các loại: Hương chồn Robusta+culi sản xuất ngày 1/12/2025; CR sản xuất ngày 5/12/2025, 15/12/2025, 1/1/2026; DE (Hạt dẻ) sản xuất ngày 25/10/2025, 1/11/2025; Mor (moka+robusta) sản xuất ngày 15/10/2025; Chồn (hạt dẻ) sản xuất ngày 20/10/2025; R1 (Robusta) sản xuất ngày 1/12/2025, 5/12.2025 xác định là hàng giả, hàng kém chất lượng, không sử dụng và giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ điều tra vụ án hình sự.

Người dân có thông tin liên quan được đề nghị liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án Lê Tấn Tuấn theo số điện thoại 0905.76.43.43.