Cảnh sát phát hiện 3 cơ sở kinh doanh hàng thời trang giả giữa trung tâm Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Theo đó, 3 tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an các phường kiểm tra hộ kinh doanh STARFIELD (số 118 Trần Phú, phường Hải Châu), hộ kinh doanh HAU HOANG (số 42 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê) và một kho hàng tại số 19 Nguyễn Trường Tộ (phường Hải Châu).

Lượng lớn hàng giả thương hiệu bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Tại hộ kinh doanh STARFIELD, lực lượng chức năng phát hiện 378 sản phẩm gồm túi xách, ví, giày dép có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu “DIOR”, “PRADA”, “GOYARD”, tổng giá trị ước tính hơn 300 triệu đồng. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tại hộ kinh doanh HAU HOANG, cảnh sát phát hiện hơn 100 sản phẩm quần áo, dép, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu “DOLCE&GABANA”, “DIOR”, “BURBERRY”, “GUCCI”, “HERMES”, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, tại kho hàng số 19 Nguyễn Trường Tộ do bà P.H.A.Q. làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 4.000 đôi dép mang nhãn hiệu “CROCS”, ước tính trị giá khoảng 600 triệu đồng. Cơ sở này hoạt động không có giấy phép kinh doanh và chủ kho không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã bị lập biên bản, niêm phong và tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.