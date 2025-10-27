Vụ 5 tấn nguyên liệu dùng làm cà phê giả ở Gia Lai: Bắt thêm 1 người

(VTC News) -

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại phường An Bình) để điều tra hành vi vi phạm liên quan đến vụ nghi sản xuất cà phê giả tại Công ty Nguyên Phát Gia Lai.

Nguyễn Văn Hạnh được xác định là người giúp sức, đồng phạm với Võ Minh Tùng (SN 1978, trú tại phường Hội Phú) – Giám đốc Chi nhánh Cà phê Thành Khôi, thuộc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai để sản xuất cà phê giả, kém chất lượng.

Toàn bộ quá trình pha trộn các nguyên liệu với lượng nhỏ cà phê bột được Hạnh thực hiện theo chỉ đạo của Tùng. Hành vi trên là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Công an tỉnh kiểm tra, khám xét các cơ sở nghi sản xuất cà phê giả của ông Võ Minh Tùng. (Ảnh: CACC)

Trước đó ngày 26/10, Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê trên địa bàn và thu giữ nhiều nguyên liệu dùng làm cà phê giả. Đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của chủ doanh nghiệp có 2 cơ sở trên để phục vụ điều tra.

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai là ông Võ Minh Tùng và 2 cơ sở sản xuất cà phê do ông Tùng làm chủ có địa chỉ: Cơ sở 1 ở số 278 đường Trường Sa, thuộc xã Gào và cơ sở 2 ở số 96 đường Mạc Đăng Dung, thuộc phường Hội Phú.

Tang vật thu giữ tại cơ sở sản xuất cà phê giả của ông Võ Minh Tùng. (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra và khám xét, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty Nguyên Phát Gia Lai.

Các hạt cà phê lép, chất lượng kém được xay xát thành bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường.

Trong đó có hơn 300kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K, gần 900kg cà phê nhân, gần 4.000kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói. Cùng với đó còn có hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu. Ngoài ra còn nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Cơ quan chức năng đã gửi mẫu giám định số lượng cà phê bột đã thu giữ và thu hồi sản phẩm bán ra thị trường trước đó để có căn cứ xử lý.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ các tang vật liên quan và tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý.