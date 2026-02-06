Phát hiện cơ sở sản xuất cà phê giả ở An Giang, bán ra thị trường 10 tấn

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang và xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm (cà phê bột đóng gói), thu giữ số lượng lớn cà phê giả, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm liên quan.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang phát hiện Đỗ Văn Quý (SN 1985, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) là chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777” buôn bán cà phê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả.

Đỗ Văn Quý và Trần Kim Chen tại cơ quan công an. (Ảnh CACC)

Từ đầu năm 2024 đến nay, do giá cà phê thật cao, Quý sử dụng nguyên liệu là bắp, đậu nành đã rang, tẩm ướp hương liệu, phụ gia để chế biến thành cà phê bột, đóng gói loại 500 gram bán ra thị trường với giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg.

Công an tỉnh An Giang đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và VKSND tỉnh An Giang kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả tại nhiều địa điểm.

Tại xã Phú Hữu, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Đỗ Văn Quý, thu giữ 79,5 kg cà phê bột đã đóng gói; 1.092 kg hạt bắp, đậu đã sơ chế, rang, tẩm ướp hương liệu.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất, phụ gia thực phẩm, bao bì, sổ sách và hóa đơn bán hàng.

Qua làm việc, Quý khai nhận đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê bột.

Tang vật thu giữ tại cơ sở của 2 đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngoài ra, tại phường Long Phú, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh của Trần Kim Chen (SN 1970, trú tại địa phương), phát hiện và thu giữ nhiều phương tiện, công cụ phục vụ cho việc rang, tẩm ướp các loại hạt bắp, đậu nhằm chế biến cà phê.

Tang vật gồm: 3.100 kg hạt bắp, đậu đã tẩm ướp phụ gia, rang sơ chế; 158kg cà phê đã rang; 800 kg hạt bắp, đậu nành đang rang trên lò; 600 kg chất tạo ngọt nhãn hiệu Sodium cyclamate; 1.260 kg phẩm màu; 6 thùng phụ gia thực phẩm hương vanilla taro cùng 29,2 tấn nguyên liệu bắp, đậu chưa sơ chế, pha trộn.

Tại cơ quan điều tra, Trần Kim Chen khai nhận đã bán cho Đỗ Văn Quý nguyên liệu bắp với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành với giá khoảng 45 triệu đồng/tấn.

Sau khi mua các nguyên liệu này, Quý trộn lẫn, xay thành bột, đóng gói và bán cho các đại lý phân phối với giá từ 50 triệu đến 60 triệu đồng/tấn.

Từ từ các đại lý, số cà phê bột này tiếp tục được bán ra thị trường với giá từ 80 triệu đến 100 triệu đồng/tấn.