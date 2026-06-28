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Xuất bản ngày 28/06/2026 10:32 AM
Cập nhật lúc 10:33 AM ngày 28/06/2026

Bắt giữ 10 thanh thiếu niên mang hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên phố Hà Nội

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Do mâu thuẫn khi gặp nhau trên đường, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí rượt đuổi rồi hỗn chiến gần hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội).

Quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Hoàng Liệt vừa tạm giữ hình sự 10 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ mang hung khí hỗn chiến xảy ra gần khu vực hồ Linh Đàm.

Khoảng 1h ngày 23/6, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang đánh nhau tại khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, gần hồ Linh Đàm. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế nhóm thanh thiếu niên này và đưa về trụ sở để xác minh.

Quá trình điều tra xác định, những người này thuộc hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí. Trước đó, hai nhóm gặp nhau tại khu vực cây xăng trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, phát sinh mâu thuẫn rồi rượt đuổi, đánh nhau.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Khi di chuyển đến khu vực hồ Linh Đàm, hai nhóm tiếp tục xảy ra hỗn chiến thì bị tổ tuần tra Công an phường Hoàng Liệt phát hiện, ngăn chặn.

Cơ quan công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời thu giữ 7 xe máy và 1 tuýp sắt phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân cũng như người khác.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối, mang theo hung khí vi phạm pháp luật.

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