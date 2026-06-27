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Xuất bản ngày 27/06/2026 09:45 PM
Xuất bản ngày 27/06/2026 09:45 PM

Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội

Công Minh
Công Minh
(VTC News) -

Tiếng nẹt pô xé toang màn đêm, nhiều nhóm quái xế mang theo đinh ba, dao phóng lợn, đua xe, lạng lách trên đường phố Hà Nội, khiến người dân bất an, bức xúc.

Khi màn đêm buông xuống, những tuyến phố Hà Nội dần yên tĩnh. Thế nhưng, sự bình yên ấy nhanh chóng bị xé toang bởi tiếng động cơ gầm rú, tiếng nẹt bô chát chúa cùng những màn lạng lách, đánh võng của các nhóm "quái xế" lao vun vút trên đường.

Khi màn đêm buông xuống, những tuyến phố Hà Nội dần yên tĩnh. Thế nhưng, sự bình yên ấy nhanh chóng bị xé toang bởi tiếng động cơ gầm rú, tiếng nẹt bô chát chúa cùng những màn lạng lách, đánh võng của các nhóm "quái xế" lao vun vút trên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 22h ngày 26/6 đến rạng sáng 27/6, trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh...các nhóm quái xế liên tục tụ tập, lái xe máy thành từng đoàn, phóng với tốc độ cao, lạng lách giữa dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 22h ngày 26/6 đến rạng sáng 27/6, trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh...các nhóm quái xế liên tục tụ tập, lái xe máy thành từng đoàn, phóng với tốc độ cao, lạng lách giữa dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

"Vào cuối tuần, các nhóm này tụ tập rất đông, nẹt pô và rú ga suốt đêm. Nhiều hôm tôi đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng động cơ gào rú", anh Tùng Anh, người dân sống gần đường Trường Chinh, chia sẻ.

"Vào cuối tuần, các nhóm này tụ tập rất đông, nẹt pô và rú ga suốt đêm. Nhiều hôm tôi đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng động cơ gào rú", anh Tùng Anh, người dân sống gần đường Trường Chinh, chia sẻ.

Tại nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, nhiều quái xế vẫn ngang nhiên luồn lách qua dòng xe, vượt đèn đỏ và tăng ga bỏ chạy, bất chấp nguy cơ va chạm với các xe khác.

Tại nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, nhiều quái xế vẫn ngang nhiên luồn lách qua dòng xe, vượt đèn đỏ và tăng ga bỏ chạy, bất chấp nguy cơ va chạm với các xe khác.

Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội - 5
Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội - 6

Không chỉ vi phạm luật giao thông, nhiều đối tượng còn không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặt nạ để che kín khuôn mặt nhằm tránh bị nhận diện.

Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội - 7
Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội - 8

Hình ảnh 3 người ngồi trên 1 xe đã được tháo hoặc che biển kiểm soát xuất hiện khá phổ biến trong các đoàn xe.

Nguy hiểm hơn, để thị uy hoặc sẵn sàng đối đầu với các nhóm khác, một số thanh niên còn mang theo hung khí như phóng lợn, đinh ba khiến người đi đường khiếp sợ.

Nguy hiểm hơn, để thị uy hoặc sẵn sàng đối đầu với các nhóm khác, một số thanh niên còn mang theo hung khí như phóng lợn, đinh ba khiến người đi đường khiếp sợ.

Khoảng từ 3h đến 4h sáng, khu vực đường Trường Chinh trở thành điểm nóng khi nhiều nhóm từ 10 đến 15 xe liên tục rú ga, tăng tốc, lạng lách và so kè tốc độ ngay giữa lòng đường.

Khoảng từ 3h đến 4h sáng, khu vực đường Trường Chinh trở thành điểm nóng khi nhiều nhóm từ 10 đến 15 xe liên tục rú ga, tăng tốc, lạng lách và so kè tốc độ ngay giữa lòng đường.

Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội - 11
Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội - 12

Theo quan sát của phóng viên, mỗi đoàn thường có 1 xe chạy phía trước làm nhiệm vụ "dẫn đoàn", phát tín hiệu để các xe phía sau đồng loạt tăng tốc hoặc đổi hướng di chuyển.

Thậm chí, một số đối tượng còn dùng đèn pin công suất lớn chiếu thẳng vào mặt người đi đường, gây mất tập trung và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thậm chí, một số đối tượng còn dùng đèn pin công suất lớn chiếu thẳng vào mặt người đi đường, gây mất tập trung và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không dừng lại ở đó, nhiều quái xế vừa lái xe với tốc độ cao, vừa rú ga inh ỏi, phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội để khoe "chiến tích", thể hiện sự coi thường pháp luật và sự an toàn của cộng đồng.

Không dừng lại ở đó, nhiều quái xế vừa lái xe với tốc độ cao, vừa rú ga inh ỏi, phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội để khoe "chiến tích", thể hiện sự coi thường pháp luật và sự an toàn của cộng đồng.

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