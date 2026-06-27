Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội

Tiếng nẹt pô xé toang màn đêm, nhiều nhóm quái xế mang theo đinh ba, dao phóng lợn, đua xe, lạng lách trên đường phố Hà Nội, khiến người dân bất an, bức xúc.

1 tàu chở dầu bị “vật thể không xác định bắn trúng” khi đang qua eo biển Hormuz, theo thông báo ngày 27/6 của Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO).

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, VOV giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới gia đình Việt Nam trong, ngoài nước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.

Chiều 27/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm quốc gia về giao thông.

Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Chính phủ sớm hoàn tất thủ tục bàn giao hai tuyến đường sắt cải dịch để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1, đồng thời dừng khai thác tuyến đường sắt hiện hữu từ Ngọc Hồi vào trung tâm.

Siêu máy tính dự đoán Anh có tỷ lệ thắng vượt trội Panama, Harry Kane là điểm nhấn đáng chú ý trước lượt cuối bảng L World Cup 2026

Cập nhật bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 World Cup 2026 mới nhất: Thứ hạng, điểm số, hiệu số và danh sách đội giành vé vào vòng 1/16.

Giá bán tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt phường Diên Hồng là hơn 23,2 triệu đồng/m²; còn giá tại dự án Lê Văn Chí khu vực Thủ Đức hơn 35,3 triệu đồng/m².

Mỹ nhân này gây chú ý khi là một trong số sao Việt hiếm hoi được gặp gỡ và chụp hình cùng Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới.

Lịch thi đấu World Cup 2026 khiến sự so sánh giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi 2 siêu sao ra sân cách nhau chỉ 24 giờ.

Người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp được áp dụng chính sách tinh giản theo Nghị định số 154.