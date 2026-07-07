Bắt giam Nguyễn Thành Nam, tác giả sách 'Chuyện với Thanh'

(VTC News) -

Ngày 2/7 và 7/7, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Thành Nam (SN 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (SN 1993, trú tại phường Giảng Võ).

Bị can Nguyễn Thành Nam.

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Bị can Trần Việt Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan đến việc xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam.

Theo quyết định được ban hành ngày 15/6, cơ quan quản lý xác định cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn.

Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách.

Trước đó, ngày 4/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu đình chỉ phát hành và thu hồi toàn bộ cuốn sách trên phạm vi cả nước, đồng thời có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Việc xử lý nghiêm vụ việc thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động xuất bản; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, nhà xuất bản và đội ngũ làm công tác xuất bản; góp phần nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản.