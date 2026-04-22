Bắt đôi nam nữ rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân) về việc bị các đối tượng (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,5 tỷ đồng thông qua mạng xã hội Facebook.

Dương và Trâm sang Campuchia để làm việc cho một công ty, với nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng tải thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm thành lập” để dụ dỗ người tham gia các “gói trúng thưởng”. Sau đó, cả hai dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì các đối tượng viện lý do nhập sai thông tin, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng đã luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc.

Từ kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã triệu tập làm việc đối với Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận: Từ ngày 26/2/2026 đến 23/3/2026, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của các đối tượng là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng cho thuê, mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng. Các đối tượng đều nhận thức rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm: 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay Macbook cùng nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.