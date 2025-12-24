Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP.HCM) về hành vi Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh), Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về hành vi Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.

Nhóm đối tượng trong đường dây "chạy án" bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã câu kết chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý.

Trần Thế Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Trước chứng cứ rõ ràng, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tháng 11 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố tổng cộng 33 bị can.

Quy mô rửa tiền cực lớn với tổng giao dịch lên đến 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm này câu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma", đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.