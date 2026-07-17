Bắt 7 nghi phạm cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về các tội “Cướp tài sản” theo khoản 2, Điều 168 - Bộ luật Hình sự và “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 - Bộ luật Hình sự.

7 nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 00h52‘ ngày 7/7, tại khu vực Quốc lộ 18, trước cửa cây xăng Bình Minh thuộc khu Khe Cát, phường Đông Mai (Quảng Ninh), cháu T.Đ.N đi xe máy Honda Wave BKS 14B1-705.40 cùng bạn là C.T.B đi xe Honda Wave (không gắn biển kiểm soát) thì bị nhóm 7 thanh niên đi trên 3 xe máy chặn đường.

Nhóm côn đồ này hành hung 2 nạn nhân, cầm kiếm đe dọa, chém hư hỏng chắn bùn của cả 2 xe máy rồi ngang nhiên chiếm đoạt BKS 14B1 - 705.40, sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo từ Công an phường Đông Mai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng phối hợp với Công an phường Đông Mai tổ chức điều tra, xác minh, truy xét nhóm côn đồ nêu trên.

Chỉ trong 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, truy bắt và tạm giữ toàn bộ 7 nghi phạm liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 - Bộ luật Hình sự; khởi tố 3 bị can về 2 tội danh “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 - Bộ luật Hình sự và tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 168 - Bộ luật Hình sự.

Nhóm nghi phạm cướp xe máy bị bắt giữ.

Mới đây, ngày 28/6, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công an xã Xuân Cẩm bắt giữ 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 2010), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2009), cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Cẩm; Trần Đức Trưởng (SN 2009), trú tại thôn Mã Quần, xã Xuân Cẩm và Nguyễn Văn Dũng (SN 2008), trú tại thôn Đông, xã Hiệp Hòa để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 26/6, anh Đặng Anh Dương (SN 2008, trú tại thôn Bái Thượng, xã Hiệp Hòa, Bắc Ninh) lái xe máy đi một mình qua khu vực thôn Lý Viên, xã Xuân Cẩm. Lúc này, theo kế hoạch đã phân công từ trước, một đối tượng trong nhóm đứng chờ sẵn ven đường để vẫy xe xin đi nhờ. Sau khi lên xe thành công, người này tìm cách điều hướng, lừa anh Dương chạy xe vào khu vực tối tăm, vắng vẻ.

Ngay khi đến “điểm hẹn”, những người còn lại trong nhóm lao ra, dùng mặt nạ che kín mặt và sử dụng dao nhọn đe dọa, khống chế nạn nhân để cướp chiếc xe máy hiệu Honda Vision (trị giá khoảng 26,5 triệu đồng).

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận sau khi cướp được tài sản đã mang chiếc xe máy đi bán với giá hơn 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Số tiền bán xe đã cơ bản tiêu xài hết trước khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.