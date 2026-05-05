Bắt khẩn cấp 3 thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh người đi xe máy ở TP.HCM

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp Phan Văn Nhựt (20 tuổi), Nguyễn Quốc Chỉnh (22 tuổi) và Lê Phú Thành (19 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhựt, Thành, Chỉnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA TP.HCM)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng mũ bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên đường tại phường Tam Thắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Thắng đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nhựt rủ Chỉnh và Thành cùng tham gia đánh anh V.N.T (20 tuổi, ngụ phường Tam Thắng).

Khoảng 15h20 ngày 1/5, khi phát hiện anh T chạy xe rời nơi làm việc, nhóm này bám theo. Khi đến khu vực đường Lê Lợi, Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân. Đồng thời, Chỉnh dùng chân đạp vào xe khiến anh T té ngã xuống đường.

Không dừng lại, nhóm này tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công nạn nhân thêm một lần nữa khi anh T đang di chuyển, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của phương tiện phía sau ghi lại. Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc gây bức xúc trong dư luận do tính chất côn đồ của các đối tượng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã truy xét, triệu tập những người liên quan. Tại cơ quan điều tra, Nhựt, Chỉnh và Thành đã thừa nhận hành vi vi phạm.