Phê chuẩn bắt khẩn cấp giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Sáng 6/7, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, chiều ngày 5/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. (Ảnh: CATQ)

Tối 5/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát đi thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Được biết, Nguyễn Hà Duy từng dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường và giữ chức Phó Bí thư đoàn Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy từng học lớp chất lượng cao thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi và trở về làm giáo viên nơi mình từng học tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Khi còn là học sinh TrườngTHPT chuyên Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy từng đoạt giải 3 kỳ thi HOMC do Hội toán học Hà Nội tổ chức; Huy chương Vàng và Huy chương Đồng trại hè Hùng Vương, hai năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán…