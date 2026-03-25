Công an xuất hiện tại 3 cơ sở vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội

Chiều 25/3, ba cơ sở kinh doanh vàng bạc của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch, thu hút sự chú ý của người dân khi có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Lực lượng chức năng xuất hiện tại cơ sở kinh doanh vàng bạc của Bảo Tín Minh Châu ở số 29 phố Trần Nhân Tông.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, vào khoảng 15h cùng ngày, cửa hàng của doanh nghiệp này tại số 29 phố Trần Nhân Tông ngừng đón khách.

Cửa cuốn được kéo xuống, bên trong không còn hoạt động mua bán như thường lệ. Tại khu vực xung quanh, nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến lực lượng công an liên tục ra vào bên trong cơ sở.

Không ít trường hợp cho biết họ đến đúng ngày hẹn nhận vàng nhưng không thể vào bên trong.

Việc các cơ sở kinh doanh vàng bạc của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đột ngột dừng giao dịch khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua bán vàng đang tăng cao.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng lớn tại khu vực miền Bắc. Thời gian gần đây, hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp này thường xuyên trong tình trạng đông khách khi giá vàng liên tục tăng.

Sáng 25/3, giá vàng nhẫn tròn trơn tại doanh nghiệp này được niêm yết ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới quy đổi chỉ khoảng 145,8 triệu đồng/lượng, tạo mức chênh lệch gần 30 triệu đồng/lượng.

Từ cuối tháng 1 đến nay, nhiều thời điểm người dân phải xếp hàng từ sớm để mua vàng tại các cơ sở trên phố Trần Nhân Tông.

Một số cửa hàng áp dụng phát số thứ tự, giới hạn số lượng bán ra cho mỗi khách, thậm chí có lúc không còn hàng hoặc phải hẹn ngày giao sau.