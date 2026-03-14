Theo chân bộ đội biên phòng tuyên truyền cho ngày bầu cử ở rẻo cao A Lưới

Công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử ở rẻo cao A Lưới (TP Huế).
Những ngày này, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào ở rẻo cao A Lưới (TP Huế) công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được triển khai khẩn trương.
Bộ đội biên phòng TP Huế ngoài việc làm nòng cốt giữ vững chủ quyền còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.
Bên cạnh đó, các đồn biên phòng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt như mô hình “Tiếng loa biên phòng”, tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản và trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử đến từng người dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri vùng biên hướng tới ngày hội lớn của đất nước.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp với Đại đội Bảo vệ Biên giới 531, Bộ Cộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) kiểm tra cột mốc biên giới trong chuyến tuần tra song phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới trước thềm bầu cử.
Bộ đội Biên phòng TP Huế cũng bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng địa phương bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu ở vùng cao A Lưới.
Cán bộ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm chuẩn bị loa di động của mô hình “Tiếng loa biên phòng” để tuyên truyền về bầu cử tại địa bàn xã A Lưới 3.
Cán bộ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền bằng mô hình “Tiếng loa biên phòng” tại các khu vực xa trung tâm, giúp đồng bào nắm rõ quy định và ý nghĩa của bầu cử.
Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng ứng dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin về bầu cử, tiếp cận cử tri trẻ và người dân sử dụng smartphone ở khu vực biên giới.
Cán bộ Biên phòng cùng chính quyền xã A Lưới 3 “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân tích cực tham gia bầu cử.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp chính quyền địa phương phổ biến trực tiếp các quy định về bầu cử cho người dân tại điểm sinh hoạt văn hóa thôn Tu Vay (xã A Lưới 3).
Cử tri xã A Lưới 1 chăm chú tìm hiểu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên, thể hiện sự kỳ vọng vào những đại biểu ưu tú.
