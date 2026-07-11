Bão Bavi quét qua Nhật Bản, Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp

Sáng nay (11/7), bão Bavi quét qua các đảo Ishigaki và Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, mang theo mưa lớn và gió giật rất mạnh. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đến khoảng 9h30 (giờ địa phương), tâm bão vẫn di chuyển qua khu vực này với sức gió có thể lên tới 60 m/giây, tương đương khoảng 216 km/giờ.

Tại thành phố Ishigaki, nhiều mảnh vỡ bị gió cuốn bay trên các tuyến phố vắng người, trong khi hoạt động giao thông gần như tê liệt. Tàu thuyền neo đậu tại các bến cảng liên tục chao đảo dưới tác động của sóng lớn và dòng chảy mạnh.

Gió mạnh do bão Bavi ghi nhận tại một bến cảng ở Ishigaki, Nhật Bản sáng 11/7. (Ảnh: Reuters)

Trước đó 1 ngày, Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân tỉnh Okinawa duy trì tình trạng cảnh giác cao độ khi bão tiến gần khu vực tây nam nước này. Trong một tuyên bố, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Masanao Ozaki kêu gọi tất cả người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm cả du khách, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và các thông báo sơ tán từ chính quyền địa phương qua đài phát thanh, truyền hình và internet.

Toàn bộ các chuyến bay và dịch vụ phà tại khu vực đảo tiếp tục bị đình chỉ trong ngày 11/7. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ gió giật mạnh, sạt lở đất, lũ quét và sóng lớn.

Sau khi đi qua quần đảo Sakishima của Nhật Bản, bão Bavi tiếp tục ảnh hưởng đến vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Dù không được dự báo đổ bộ trực tiếp, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng. Chính quyền Đài Loan đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi ở phía bắc và phía đông, hủy 917 chuyến bay quốc tế cùng toàn bộ 274 chuyến bay nội địa. Phần lớn các địa phương cho học sinh nghỉ học, công chức nghỉ làm, trong khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam vẫn duy trì hoạt động với tần suất giảm.

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến vào cuối ngày 11/7 hoặc rạng sáng 12/7. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng tới khu vực trong nhiều năm gần đây.

Tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, người dân khẩn trương dán băng keo lên cửa kính, chất bao cát và gia cố nhà cửa.

Trước đó, người dân địa phương đã tìm hiểu trên mạng và được biết việc dán băng keo lên kính có thể giúp giảm lực tác động khi có gió mạnh, qua đó tăng mức độ an toàn. Ngoài ra, họ cũng đã chuẩn bị bao cát, cố định những vật dụng như bàn ghế để tránh bị gió cuốn đổ, đồng thời gia cố cửa kính bằng các thanh gỗ và đặt bao cát ở lối vào nhằm ngăn nước biển cũng như nước mưa tràn vào.

Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với Chiết Giang và Phúc Kiến từ cấp 3 lên cấp 2, đồng thời kích hoạt cơ chế ứng phó tại nhiều địa phương khác như Bắc Kinh, Hà Bắc, Liêu Ninh và Tứ Xuyên. Gần 100.000 người tại Bắc Kinh đã được sơ tán để đề phòng mưa lớn, nhiều công viên, điểm du lịch ngoài trời và cơ sở giáo dục cũng tạm thời đóng cửa.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Bavi tiếp tục mạnh lên khi áp sát đất liền, với sức gió duy trì gần tâm bão từ 38 đến 45 m/giây. Hoàn lưu bão được dự báo sẽ gây mưa lớn đến rất lớn không chỉ tại khu vực Chiết Giang và Phúc Kiến mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc trong những ngày tới.

Thu Hoài (VOV1)