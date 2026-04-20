Bạn trai đi uống cà phê cũng đòi chia đôi tiền, bạn bè khuyên tôi chia tay

Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

Tôi quen anh trong một buổi tụ tập bạn bè, ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người đàn ông nhẹ nhàng, nói chuyện có chừng mực và khá tinh tế. Sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Anh quan tâm tôi theo cách rất vừa phải, không quá phô trương nhưng đủ để tôi cảm thấy được để ý. Những lúc tôi mệt, anh chủ động hỏi han còn khi tôi cần, anh luôn có mặt.

Điều khiến tôi bất ngờ là anh cũng không tiếc tiền khi tặng quà. Sinh nhật tôi, anh chuẩn bị một món quà khá chỉn chu. Những dịp nhỏ, anh vẫn có những món quà nho nhỏ khiến tôi xúc động.

Nhưng anh lại rất rõ ràng trong chuyện tiền bạc hàng ngày, mỗi lần đi ăn, đi xem phim hay cà phê, anh đều chủ động đề nghị chia đôi. Không phải kiểu né tránh, mà là nói thẳng chia cho thoải mái.

Ban bè tôi hầu hết đều phản ứng giống nhau nói anh là kiểu đàn ông này là đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, sau này khổ. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi đi làm, có thu nhập, không phải phụ thuộc vào ai. Ban đầu tôi cảm thấy mối chia tiền cũng tốt để không ai nợ ai, tôi còn nghĩ anh là người đàn ông hiện đại.

Nhưng khi tôi đem chuyện này kể với bạn bè, hầu hết đều phản ứng giống nhau, họ nói anh là kiểu đàn ông này là đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, sau này khổ. Những lời nói ấy ban đầu tôi chỉ nghe cho qua nhưng dần dần, chúng bắt đầu len vào suy nghĩ của tôi.

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Có lần chúng tôi đi ăn, hóa đơn không quá lớn, nhưng anh vẫn cẩn thận tính toán chia đôi từng khoản.Tôi không phải người thích phụ thuộc, cũng không cần một người đàn ông phải chi trả mọi thứ nhưng vẫn mong có những lúc người yêu chủ động lo cho mình mà không cần tính toán.

Tôi đang phân vân có nên tiếp tục tiến xa hơn với anh trong khi bản thân cũng cảm thấy lấn cấn và bạn bè thì hầu hết phản đối?