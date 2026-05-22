Bác sĩ Việt làm chủ kỹ thuật robot, hồi sinh nhiều ca bệnh hiểm nghèo

Ông N.T.Q., 89 tuổi, nhập viện Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng do ung thư đại tràng phải giai đoạn 3. Kết quả CT scan và sinh thiết cho thấy khối u ác tính xâm lấn, kèm nhiều hạch lan rộng xung quanh.

Căn bệnh khiến ông không thể ăn uống, cơ thể suy mòn, chỉ còn 34kg và hoàn toàn mất khả năng đi lại. Với thể trạng thiếu máu, suy dinh dưỡng nặng như vậy, nếu thực hiện mổ mở truyền thống, nguy cơ tử vong trên bàn mổ rất cao.

Trước tình huống khó khăn, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân quyết định lựa chọn phẫu thuật robot. Nhờ cánh tay robot linh hoạt cùng hệ thống camera phóng đại, ê-kíp có thể quan sát rõ từng mạch máu nhỏ trong ổ bụng của người bệnh lớn tuổi để bóc tách triệt để khối u và nạo vét hạch di căn mà vẫn hạn chế tối đa mất máu, bảo tồn mô lành.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân từng được đánh giá rất khó vượt qua cuộc đại phẫu.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật robot thành công cho bệnh nhân.

Bệnh viện K cũng liên tiếp thực hiện phẫu thuật nội soi bằng robot trong điều trị cho bệnh nhân. Điển hình, mới đây các bác sĩ vừa phẫu thuật nội soi bằng robot thành công cho bệnh nhân T.T.P. (56 tuổi, Hà Nội) bị ung thư cổ tử cung tái phát sau 10 năm điều trị.

Ê-kíp thực hiện cắt tử cung kết hợp vét hạch chậu bằng robot. Kết quả sau mổ cho thấy tổn thương còn lại chỉ là ổ u nhỏ kích thước khoảng 1x1,5cm, không phát hiện di căn hạch, các diện cắt đều âm tính.

Nhờ ưu thế ít xâm lấn, bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. Chỉ sau 3 ngày, người bệnh đã có thể tự đi lại và rút sonde tiểu; sau một tuần được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Đại diện Bệnh viện K cho biết sau hơn 5 năm phát triển phẫu thuật robot trong điều trị ung thư, bệnh viện làm chủ kỹ thuật để xử lý nhiều ca khó, trong đó có ung thư cổ tử cung tái phát. Nhiều bệnh nhân được điều trị thành công và có kết quả ổn định sau thời gian dài theo dõi.

Theo TS.BS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), những năm gần đây hệ thống y tế Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ về công nghệ điều trị. Chỉ trong khoảng 5-7 năm qua, hơn 1.200 kỹ thuật mới được bổ sung vào danh mục khám chữa bệnh ở hầu hết chuyên khoa, nổi bật là ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và phục hồi chức năng.

Riêng lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo (AI), hiện có hơn 50 kỹ thuật được cập nhật, bao gồm robot hỗ trợ phẫu thuật, nội soi, phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh hay can thiệp tim mạch.

Nhiều hệ thống robot tiên tiến hàng đầu thế giới cũng được triển khai tại Việt Nam. Trong đó có robot Da Vinci Xi hỗ trợ điều trị hơn 120 loại ung thư và bệnh lý phức tạp; robot AI thay khớp; robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật thần kinh, cột sống, tiêu hóa, phụ khoa…

Theo các chuyên gia, việc làm chủ công nghệ robot không chỉ nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật mà còn giúp giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.