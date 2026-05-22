Ông Trump có khả năng bỏ lỡ đám cưới con trai vì vấn đề Iran

(VTC News) -

Ngày 21/5, khi được phóng viên hỏi liệu ông có dự đám cưới con trai Donald Trump Jr. hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin: “Đây không phải là thời điểm tốt cho tôi. Tôi còn có chuyện liên quan đến Iran và những chuyện khác nữa. \Dù tôi đến dự hay không, truyền thông tin giả vẫn sẽ chỉ trích. Con trai cưới một người mà tôi quen biết từ lâu rồi. Hy vọng các con sẽ có cuộc hôn nhân tốt đẹp".

Tuy nhiên, ông Trump tiết lộ thêm con trai ông rất muốn ông có mặt trong đám cưới và ông sẽ cố gắng sắp xếp tham dự. Lễ cưới được tổ chức quy mô nhỏ và riêng tư tại Bahamas vào cuối tuần này.

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã tổ chức tiệc tiền hôn nhân và tiệc độc thân. (Ảnh: Nytimes)

Đám cưới diễn ra giữa lúc ông Trump đang nỗ lực đạt thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm và người dân Mỹ phải chịu áp lực vì giá xăng, chi phí sinh hoạt tăng cao.

Con trai ông Trump - Donald Jr. đang đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Trump Organization và là người ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự cánh hữu MAGA của cha mình. Ông thường xuất hiện bên cạnh cha, lần gần nhất là vào đầu tháng này khi cả hai cùng rời khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và trở về Nhà Trắng.

Donald Jr. từng kết hôn với Vanessa Trump vào tháng 11/2005 và ly hôn khi đã có 5 con. Ông sau đó hẹn hò và đính hôn với Bettina Anderson.

Trước đó, Donald Jr. và Bettina Anderson đã tổ chức loạt sự kiện tiền hôn nhân và tiệc độc thân tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach. Nguồn tin cho biết cả hai từng mong muốn tổ chức đám cưới tại Nhà Trắng, song kế hoạch này phải lùi lại cho đến bây giờ khi xung đột tại Iran kéo dài hơn dự kiến.

Mối quan hệ giữa Donald Trump Jr. và Bettina Anderson được cho là bắt đầu từ giữa năm 2024, sau khi con trai cựu Tổng thống Mỹ chấm dứt mối quan hệ với vị hôn thê trước đó. Ban đầu, cả hai vướng tin đồn hẹn hò khi xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện chính trị và đời sống xã hội, đặc biệt tại khu vực Palm Beach.

Đến đầu năm 2025, cặp đôi dần công khai mối quan hệ, thường xuyên đồng hành tại nhiều sự kiện lớn, từ hoạt động của gia đình Trump đến những chuyến đi và gala.