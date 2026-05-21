KOL 83 tuổi hay bị nhầm là 28 tuổi và bí quyết trẻ mãi không già

Ở tuổi U90, bà Mikki Williams (sống tại Naples, bang Florida, Mỹ) vẫn khiến những người theo dõi mình trên mạng xã hội ngỡ ngàng bởi diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang táo bạo và nguồn năng lượng tràn đầy sức sống.

Không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình “thách thức thời gian”, bà còn gây chú ý bởi "không có khái niệm thời trang phù hợp với tuổi tác”, mỗi người đều có quyền mặc bất cứ điều gì mình yêu thích.

Sở hữu hơn 52.000 người theo dõi trên TikTok, Mikki thường xuyên đăng tải các video chia sẻ phong cách thời trang, thói quen tập luyện cũng như cuộc sống thường ngày. Nhiều khán giả không giấu nổi sự kinh ngạc trước vẻ ngoài trẻ trung của bà. Một người bình luận: “83 tuổi ư? Ý bạn là 28 tuổi chứ!”. Người khác viết: “28 tuổi rồi đấy cô gái”.

Mikki ăn mặc trẻ trung thời trang. (Ảnh: Mikki Williams/SWNS)

Bà Mikki nổi tiếng với phong cách ăn mặc nổi bật, thường xuyên diện những bộ váy ôm sát hoặc các thiết kế màu sắc rực rỡ mà nhiều người cho là chỉ phù hợp với giới trẻ. Bà hoàn toàn không đồng tình với quan niệm “ăn mặc theo tuổi”, cho rằng mọi người nên ngừng chờ đợi sự cho phép từ người khác để được sống đúng với cá tính của mình.

Thậm chí, Mikki còn cố tình lựa chọn những bộ đồ mà nhiều người coi là “lố bịch” để thể hiện bản thân theo cách bà mong muốn.

“Tôi luôn được mọi người giữ lại để nói rằng họ rất thích trang phục của tôi nhưng sẽ không bao giờ dám mặc như thế. Và tôi luôn trả lời rằng tất nhiên họ có thể mặc, chỉ là họ không cho phép bản thân mình làm điều đó mà thôi”, Mikki chia sẻ.

Bà tự nhận mình là người “hơi nổi loạn” và có phần “lập dị”. Với Mikki, thời trang không đơn thuần là quần áo mà còn là cách thể hiện cá tính, thái độ sống.

Niềm đam mê thời trang của Mikki được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Bà lớn lên ở New York cùng mẹ là Bette Rawson, người đã một mình nuôi dạy con gái và luôn khuyến khích bà sống khác biệt, không chạy theo những chuẩn mực mà xã hội áp đặt.

“Khi những đứa trẻ khác cố gắng hòa nhập bằng cách hút thuốc hay làm theo số đông, tôi lại ngồi đọc các tạp chí thời trang và tìm hiểu xem mình thực sự yêu thích điều gì”, bà kể lại.

Mikki cho biết chính sự ủng hộ của mẹ đã giúp bà có được sự tự tin từ rất sớm. “Mẹ luôn tin tưởng khi tôi nói rằng mình muốn khác biệt. Điều đó mang lại cho tôi sự tự tin rất lớn. Tôi luôn sống ngoài khuôn mẫu và đến giờ vẫn vậy”, bà nói.

Mikki biết rằng trang phục của bà đôi khi rất kỳ quặc nhưng bà thích điều đó. (Ảnh: Mikki Williams / SWNS)

Người phụ nữ U90 cực kỳ yêu thích thời trang. (Ảnh: Mikki Williams / SWNS)

Những chuyến đi mua sắm cùng mẹ thời thơ ấu cũng trở thành ký ức đặc biệt đối với Mikki. Bà nhớ mãi lần được mẹ dẫn đến một cửa hàng nhỏ để mua chiếc váy đẹp nhất kèm chiếc nơ cài tóc đồng điệu. “Đó là hai mẹ con cùng tận hưởng niềm vui mua sắm. Tôi nghĩ mình đã thừa hưởng gene yêu thời trang từ mẹ”, bà chia sẻ.

Hiện nay, niềm đam mê ấy vẫn được Mikki duy trì mạnh mẽ. Bà dành khoảng 15.000 USD (395 triệu đồng) mỗi năm cho tủ quần áo khổng lồ của mình. Không gian chứa đồ được sắp xếp theo màu sắc với từng khu riêng cho màu vàng, xanh lá và nhiều gam màu khác. Bộ sưu tập của bà bao gồm hơn 100 chiếc áo và khoảng 200 đôi giày được trưng bày trên giá xoay.

“Thời trang luôn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Đó là phương châm sống của tôi”, Mikki nói. Không chỉ sở hữu gu thời trang nổi bật, Mikki còn có cách phối đồ rất riêng. Thay vì bắt đầu từ quần áo như nhiều người, bà thường chọn giày hoặc trang sức trước.

“Nếu bắt đầu bằng quần áo, bạn sẽ tự giới hạn mình trong những lựa chọn quen thuộc. Nhưng nếu bắt đầu bằng một món trang sức đơn giản, chẳng hạn chiếc vòng cổ màu hồng và xanh lá, bạn có thể tạo nên một bộ trang phục hoàn toàn mới mẻ mà trước đây chưa từng nghĩ tới”, bà giải thích.

Dù luôn thích thử nghiệm và mạo hiểm trong cách ăn mặc, Mikki khẳng định bà chưa bao giờ chạy theo xu hướng thời trang. Theo bà, điều quan trọng nhất là cảm thấy thoải mái và tự tin với chính mình.

Bên cạnh phong cách ăn mặc cá tính, Mikki cho rằng bí quyết giúp bà duy trì vẻ ngoài trẻ trung nằm ở lối sống kỷ luật suốt nhiều năm qua: “Mọi người luôn hỏi bí quyết của tôi là gì và tôi luôn có cùng bốn câu trả lời: Tập thể dục, chăm sóc da, thực phẩm chức năng và thái độ sống tích cực”.

Mikki từng là vũ công chuyên nghiệp nên vận động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ở tuổi ngoài 80, bà vẫn duy trì lịch tập luyện đều đặn mỗi ngày với Pilates, bơi lội, nâng tạ và khiêu vũ. “Tập thể dục đã ăn sâu vào máu thịt tôi từ rất lâu rồi”, bà nói.

Mikki rất thích tập thể dục và giúp bà trẻ trung hơn. (Ảnh: Mikki Williams / SWNS)

Ngoài việc luyện tập, Mikki cũng đặc biệt quan tâm đến chăm sóc da và trang điểm. Bà thường xuyên đọc tài liệu, nghiên cứu các phương pháp làm đẹp và duy trì quy trình chăm sóc da riêng cho buổi sáng lẫn buổi tối. Bà cũng sử dụng thực phẩm chức năng đều đặn để duy trì sức khỏe và năng lượng.

Theo Mikki, thái độ sống tích cực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn sự trẻ trung. Bà tin rằng năng lượng tích cực từ bên trong sẽ phản ánh ra vẻ ngoài.

Điều thú vị là Mikki chỉ bắt đầu dùng TikTok sau lời gợi ý của một người bạn. Ban đầu, bà cho rằng nền tảng này chỉ dành cho giới trẻ ở độ tuổi 20. Tuy nhiên, bạn bè đã động viên bà tham gia vì “mọi người cần những người như bà”.

Để bắt đầu, Mikki nhờ cậu hàng xóm 17 tuổi hướng dẫn cách sử dụng TikTok. Video đầu tiên của bà chỉ đơn giản là lời chào giới thiệu: “Xin chào, tôi là Mikki, một phụ nữ 83 tuổi hoàn toàn tự nhiên”.

Không ngờ rằng đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Chỉ sau một đêm, video đã đạt hơn 1triệu lượt xem và đưa Mikki trở thành hiện tượng mạng xã hội. Hiện tại, bà tiếp tục chia sẻ những bộ trang phục nổi bật, chế độ tập luyện và cuộc sống thường nhật nhằm truyền cảm hứng cho mọi người sống tự tin hơn. “Hãy mạo hiểm, hãy táo bạo và cứ làm điều bạn muốn thử”, Mikki nhắn nhủ.