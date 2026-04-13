Chuyện cảm động về chó Laika được gửi vào vũ trụ và không bao giờ trở về

Trong lịch sử chinh phục không gian của nhân loại, bên cạnh những thành tựu khoa học vĩ đại là không ít câu chuyện khiến người ta ngậm ngùi cảm thán, như chuyện về hành trình của Laika, chú chó hoang của Nga, một trong những sinh vật đầu tiên bay vào vũ trụ và cũng là hành khách của chuyến đi không có ngày trở lại.

Laika được phóng lên quỹ đạo Trái đất trên tàu Sputnik 2 vào ngày 3/11/1957. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc đua không gian thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi con người lần đầu tiên thử nghiệm khả năng sống sót của sinh vật trong môi trường ngoài Trái đất. Ngay từ đầu, sứ mệnh này đã được xác định là chuyến đi một chiều.

Sau gần 7 thập kỷ, số phận của Laika, chú chó nhỏ bé bay vào không gian và không trở về vẫn tiếp tục gây xúc động mạnh mẽ cho cộng đồng mạng. Laika không chỉ là biểu tượng của tiến bộ khoa học mà còn là minh chứng cho cái giá phải trả trong hành trình khám phá vũ trụ.

Laika vốn là chú chó lang thang trên đường phố Moscow.

Laika là chú chó lai được tìm thấy khi đang lang thang trên đường phố Moscow. Khi về trung tâm nghiên cứu, nó khoảng 3 tuổi. Với bản tính hiền lành, dễ thích nghi và thân thiện, Laika nhanh chóng được các nhà khoa học chọn làm đối tượng cho thí nghiệm không gian.

Trước khi được phóng lên quỹ đạo, Laika trải qua nhiều tuần huấn luyện khắc nghiệt, bao gồm làm quen với môi trường chật hẹp bằng cách đặt trong những chiếc lồng ngày càng nhỏ, cũng như rèn khả năng chịu đựng các điều kiện mô phỏng quá trình phóng. Những thử nghiệm này nhằm giúp nó thích nghi với áp lực lớn và sự thay đổi đột ngột của trọng lực khi rời khỏi Trái đất.

Thời điểm đó, hiểu biết của con người về tác động của môi trường ngoài không gian đối với sinh vật sống còn rất hạn chế. Các kỹ sư và nhà khoa học Nga tin rằng, việc đưa động vật vào không gian là bước chuẩn bị cần thiết trước khi thực hiện các chuyến bay có người lái. Laika vì thế trở thành nhân vật trung tâm trong một thí nghiệm mang tính bước ngoặt.

Trong quá trình chuẩn bị, chú chó này được đặt nhiều cái tên khác nhau như Kudryavka (nghĩa là “chú chó nhỏ tóc xoăn”), Limonchik (quả chanh nhỏ) hay Zhuchka (bọ nhỏ). Tuy nhiên, cái tên Laika, dùng để chỉ một dòng chó có ngoại hình tương tự Husky, đã trở nên phổ biến và được cả thế giới ghi nhớ.

Mục tiêu chính của sứ mệnh Sputnik 2 là chứng minh sinh vật sống có thể chịu đựng lực gia tốc lớn khi phóng lên quỹ đạo và tồn tại trong môi trường không trọng lực. Trong suốt chuyến bay, các chỉ số sinh tồn của Laika như nhịp tim, huyết áp và mức độ căng thẳng được theo dõi chặt chẽ nhằm cung cấp dữ liệu khoa học quan trọng.

Laika là một trong những động vật đầu tiên được đưa vào vũ trụ trên tàu vũ trụ Sputnik 2.

Những dữ liệu thu thập được cho thấy Laika đã trải qua trạng thái căng thẳng và kích động gia tăng trong suốt hành trình. Điều này phản ánh rõ những thách thức sinh lý mà sinh vật phải đối mặt khi rời khỏi môi trường sống tự nhiên của mình.

Sputnik 2 không được thiết kế để quay trở lại Trái đất. Sau hơn 5 tháng bay quanh quỹ đạo, con tàu cùng với hài cốt của Laika đã tái nhập khí quyển vào ngày 14/4/1958 và bốc cháy hoàn toàn. Tuy nhiên, những dữ liệu thu được từ sứ mệnh này đã mang lại những hiểu biết quan trọng về tác động của du hành vũ trụ đối với cơ thể sống, đặt nền móng cho các chuyến bay có người lái sau này.

Trong nhiều năm, thông tin về cái chết của Laika vẫn còn gây tranh cãi. Các tuyên bố ban đầu từ phía Nga cho biết chú chó chỉ sống được khoảng 7 giờ sau khi phóng. Một số giả thuyết khác cho rằng nguyên nhân tử vong có thể liên quan đến việc bộ phận đẩy trung tâm R-7 không tách rời khỏi tàu vũ trụ.

Mãi đến năm 2002, sự thật mới được công bố rõ ràng. Theo đó, Laika qua đời do cạn kiệt oxy và quá nhiệt sau khoảng 6 ngày bị cô lập trong khoang tàu chật hẹp. Thông tin này làm dấy lên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.

Gần đây, câu chuyện của Laika một lần nữa được nhắc lại trên mạng xã hội, khi một trang nổi tiếng chia sẻ hình ảnh bức tượng chú chó đang nhìn ra từ tàu vũ trụ kèm theo lời tưởng niệm đầy cảm xúc. Theo tác giả, tiến bộ của nhân loại trong nhiều trường hợp có được với cái giá là sự hy sinh của động vật, vốn không có tham vọng chinh phục vũ trụ, và rằng con người nên lựa chọn con đường khác trong tương lai.

Bài tưởng niệm không chỉ tri ân Laika mà còn là lời nhắc nhở về cách mà nhân loại đối xử với các sinh vật khác trong hành trình phát triển.

Năm 2002, nguyên nhân cái chết của Laika được làm rõ. Chú chó qua đời do cạn kiệt oxy.

Câu chuyện của Laika được nhắc lại trong bối cảnh các sứ mệnh không gian hiện đại tiếp tục đạt những bước tiến mới. Gần đây là sứ mệnh Artemis II, khi tàu Orion phá vỡ sự im lặng vô tuyến sau khi di chuyển phía sau Mặt trăng.

Trong khoảnh khắc quan trọng đó, liên lạc giữa tàu và Trái đất bị gián đoạn trong khoảng 40 phút – khoảng thời gian căng thẳng đối với Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ. Khi tàu Orion xuất hiện trở lại và tín hiệu được khôi phục, chuyên gia sứ mệnh Christina Koch phát đi thông điệp đầu tiên: “Houston, Integrity, kiểm tra liên lạc”, đánh dấu sự kết nối trở lại với Trái đất. Sau đó, bà nói thêm: "Thật tuyệt vời khi được nghe tin từ Trái đất một lần nữa".

Trong thời gian mất liên lạc, tàu vũ trụ hoạt động hoàn toàn bằng hệ thống máy tính tự động kích hoạt động cơ đúng thời điểm để đưa tàu vào quỹ đạo trở về. Đây là minh chứng cho những tiến bộ vượt bậc của công nghệ không gian hiện đại so với thời kỳ của Laika.

Phi hành đoàn của Artemis II cũng đạt cột mốc lịch sử khi trở thành những người bay xa nhất từng được ghi nhận, vượt qua kỷ lục do Apollo 13 thiết lập vào năm 1970. Thành tựu này cho thấy hành trình chinh phục không gian của con người đã tiến xa đến mức nào.

Tuy nhiên, khi nhìn lại những bước tiến đó, câu chuyện của Laika vẫn giữ nguyên giá trị. Laika không chỉ là “phi hành gia” động vật đầu tiên mà còn là biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng.