Bắc Ninh lập đoàn kiểm tra 'soi' toàn bộ bếp ăn tập thể sau vụ 300 tấn lợn bẩn

Thực hiện Công văn số 2236 của Bộ Y tế và Công văn số 2964 của UBND tỉnh, Sở Y tế Bắc Ninh ban hành kế hoạch kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể trên địa bàn, đặc biệt tại các trường học.

Trong ngày 2/4, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thành phần đoàn gồm đại diện nhiều đơn vị như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương cùng chính quyền địa phương.

Tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể trên địa bàn, đặc biệt tại các trường học. (Ảnh minh họa)

Tại các bếp ăn, đoàn kiểm tra sẽ rà soát kỹ lưỡng những nội dung về: Hồ sơ pháp lý (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức của nhân viên…); nguồn gốc và chất lượng thực phẩm (hợp đồng mua bán, hóa đơn nguyên liệu, phụ gia và các chất hỗ trợ chế biến thực phẩm…); quy trình vận hành (việc thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và kết quả kiểm nghiệm nước sử dụng trong chế biến…); điều kiện thực tế (vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ và yếu tố con người…).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu thực phẩm, nguyên liệu để kiểm nghiệm khi cần thiết, nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra nhằm phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt liên quan đến nguồn gốc thực phẩm, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố, bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và người lao động.

Việc thành lập đoàn kiểm tra này được triển khai sau khi cơ quan công an phát hiện đường dây giết mổ, tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, tương đương khoảng 300 tấn thịt.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan, đồng thời khởi tố 8 bị can.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện các đối tượng đã giết mổ lợn bệnh, sau đó cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ. Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Đáng nói, công ty này cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Không chỉ vậy, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng sử dụng nguồn thức ăn từ Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội - đơn vị được cho là lấy nguồn nguyên liệu từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.