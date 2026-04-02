Vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, các trường ở Bắc Ninh nói gì?

Mới đây, liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị xác định liên quan đến đường dây tiêu thụ 300 tấn thịt lợn bệnh ra thị trường. Ngay sau khi thông tin lan rộng, nhiều trường học tại Bắc Ninh nhanh chóng đưa ra các biện pháp nhằm trấn an phụ huynh và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Một số trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú để rà soát toàn bộ nguồn cung thực phẩm. Một số trường vẫn tiếp tục tổ chức cho ăn bán trú với sự giám sát chặt chẽ của nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên quan đến suất ăn bán trú của Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội đã khẩn trương có báo cáo giải trình sự việc với cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hùng Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa- xã hội, UBND Xã Tiên Du cho biết, trên địa bàn xã Tiên Du có 4 trường học sử dụng nguồn thức ăn của Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội (Công ty này có sử dụng nguồn thực phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát).

Do vậy, ban đầu nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của học sinh và yêu cầu các nhà trường rà soát lại nguồn gốc thực phẩm. Tuy nhiên từ trước đến nay, hầu hết các lãnh đạo nhà trường và các cô giáo đều cùng ăn cơm với các học sinh, cho nên đa số các phụ huynh cũng an tâm và tin tưởng nhà trường.

"Hiện chúng tôi chỉ đạo các trường học trên địa bàn xác minh lại tất cả các nguồn cung cấp thực phẩm thức ăn cho học sinh bán trú, đồng thời các nhà trường đã tổ chức các cuộc họp với Ban phụ huynh và đại diện của công ty cung cấp thực phẩm và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các mức độ của sự việc", ông Nguyễn Hùng Sơn thông tin thêm.

Các nhà trường đã yêu cầu Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội giải trình sự việc và tổ chức họp khẩn với các phụ huynh học sinh để làm rõ sự việc.

Bà Nguyễn Thuý Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngay khi nhận được thông tin liên quan đến nguồn cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng, nhà trường đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia họp để giám sát, phối hợp.

Đồng thời cũng đã nhận được văn bản giải trình từ đơn vị cung cấp suất ăn. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, nhà trường đang yêu cầu cung cấp hồ sơ chi tiết theo từng lô, từng ngày và thực hiện xác minh độc lập.

Bà Nguyễn Thuý Nga,Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lim ( xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

“Nguồn thịt chính được cung cấp từ các đơn vị có đầy đủ hồ sơ pháp lý và kiểm dịch: Công ty TNHH MEATDELI HN và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam- chi nhánh NM3 tại Hà Nội (chiếm tỷ trọng 97%). Công ty Cường Phát chỉ là nhà cung cấp bổ sung trong một số thời điểm nhất định (chiếm tỷ trọng 3%).

Công ty Suất ăn Công Nghiệp Hà Nội đã ngừng nhận nguồn thực phẩm từ Công ty Cường Phát từ ngày 9/3/2026. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa ghi nhận phản ánh bất thường về sức khỏe học sinh và vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Nhà trường cam kết đặt sức khỏe học sinh lên hàng đầu và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin minh bạch", bà Nga thông tin.

Tương tự với thực trạng trên, Bà Nguyễn Thị Vinh, hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Nguyên 1 (UBND phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, hiện toàn trường 648 học sinh trong đó số học sinh tham gia ăn bán trú tại trường đến thời điểm hiện tại: 380/648 đạt tỷ lệ 58,6% với đơn giá: 25.000 đồng/suất.

Ngay sau khi có các thông tin trên báo chí phản ánh về việc cung cấp thực phẩm của công ty TNHH thực phẩm Cường Phát cho Công ty Cổ phần dịch vụ suất ăn Công nghiệp Hà Nội, nhà trường đã rà soát lại toàn bộ nguồn thực phẩm dùng để nấu ăn trong năm học 2025-2026.

Qua thực tế rà soát nhà trường nhận thấy từ đầu năm học đến nay bếp ăn nhận thực phẩm của công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát tổng số 12 buổi, cụ thể tháng 11/2025: 6 buổi, tháng 2/2026: 5 buổi, tháng 3/2026: 1 buổi.

“Qua báo cáo, giải trình bằng văn bản về nguồn gốc thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn cung cấp cho các bữa ăn tại trường. Nhà trường yêu cầu tạm dừng ngay việc sử dụng nguồn thịt lợn từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng”, bà Vinh nhấn mạnh.

Các nhà trường cũng cho biết đã chủ động kiểm tra lại hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn, yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Đồng thời tăng cường giám sát quy trình chế biến, từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu nấu nướng, chia suất. Phối hợp với phụ huynh để kiểm tra đột xuất bếp ăn và đơn vị cung ứng thực phẩm và cam kết công khai thông tin để phụ huynh yên tâm.