Áp lực của nhạc sĩ Huy Tuấn khi làm live concert xuyên đêm cùng World Cup 2026

(VTC News) -

VTV Fanzone World Cup 2026 là ngày hội kết hợp thể thao, âm nhạc và trải nghiệm cộng đồng dành cho người hâm mộ World Cup 2026.

Theo ban tổ chức, chương trình được chia thành hai hoạt động diễn ra nối tiếp trong cùng một đêm. Trước khi các trận đấu bắt đầu là chương trình Midnight Live Concert, sau đó khán giả sẽ cùng theo dõi trực tiếp các trận đấu World Cup trong không gian fanzone.

Đây cũng là lần đầu tiên mô hình biểu diễn âm nhạc vào khung giờ đêm muộn được tổ chức gắn với lịch thi đấu World Cup tại Việt Nam. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc thuộc các dòng nhạc khác nhau.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của “VTV Fanzone World Cup 2026”.

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn không tránh khỏi những áp lực. Anh cho biết sự kiện này là sản phẩm mang tính tiên phong chưa từng có tại Việt Nam.

Điểm đặc biệt của đêm nhạc chính là việc sẽ kéo dài từ 21h tối đến rạng sáng. Những tiết mục âm nhạc đóng vai trò kết nối đám đông trước khi bước vào thời gian theo dõi trận đấu.

“Chúng tôi chọn các nghệ sĩ có màu sắc đa dạng, từ indie, alternative đến rock. Họ có hát live cực kỳ tốt, có khả năng tạo nên nhiều sắc thái cảm xúc tương ứng với từng đêm đấu, rất phù hợp với không khí cuồng nhiệt của bóng đá”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Các đêm nhạc sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau. Cụ thể, đêm bán kết 1 (14/7) sẽ là sân khấu của các nhóm nhạc trẻ mang phong cách thành thị như Chillies, Minh Tốc & Lam, MayDays. Bán kết 2 (15/7) là không gian âm nhạc của Microwave, Thịnh Suy, Giấy Gấp. Đêm chung kết (19/7) sẽ là buổi biểu diễn của ban nhạc rock Bức Tường.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng tiết lộ tất cả các ca sĩ khi nghe qua mô hình này đều bày tỏ hứng khởi khi lần đầu trình diễn trong một không gian và thời gian đặc biệt như thế.

Nhóm Bức Tường sẽ hát trong đêm chung kết của sự kiện “VTV Fanzone World Cup 2026”.

Chia sẻ thêm về VTV Fanzone World Cup 2026, đại diện ban tổ chức cho biết sau phần biểu diễn âm nhạc, khán giả sẽ tiếp tục theo dõi trực tiếp các trận đấu World Cup trên hệ thống màn hình LED 4K với diện tích lên đến 500m2, kết hợp hệ thống âm thanh 3D, hiệu ứng ánh sáng đa tầng và thiết kế không gian mang tinh thần sân vận động hiện đại.

Thay vì chỉ tiếp sóng thông thường, một cabin bình luận trực tiếp sẽ được dựng ngay tại không gian sự kiện.

Không gian ngày hội mở cửa từ 20h với nhiều hoạt động tương tác theo tinh thần thể thao. Người hâm mộ có thể tham gia các khu trải nghiệm, giao lưu cùng cầu thủ, chuyên gia, khách mời và hòa vào bầu không khí cổ vũ trước giờ bóng lăn.

Sự kiện VTV Fanzone World Cup 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 14, 15 và 19/7 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ (TP.HCM).