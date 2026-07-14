Ảnh Tăng Thanh Hà tuổi 18 gây sốt

Dù không có nhiều thoại, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp mong manh, đôi mắt buồn và lối diễn xuất tự nhiên. Chính vai diễn này giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và mở ra cơ hội với những dự án lớn hơn.