Nhan sắc người mẫu 20 tuổi gây tiếc nuối khi trượt vai Nam Phương Hoàng hậu
Từng thử sức casting vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng", nhưng mỹ nhân này lại không có cơ hội được tham gia dự án.
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
Ít ai biết trước khi lấn sân người mẫu, diễn xuất và gây chú ý ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Lê Xuân Tiền từng là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp.
Cậu bé hát đám cưới từng gây sốt truyền hình, giờ đắt show, có nhà riêng tuổi 23
Sau gần 10 năm bước ra từ Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường có cuộc sống ổn định hơn với lịch diễn đều đặn, nhà riêng tại TP.HCM và chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
Ảnh Tăng Thanh Hà tuổi 18 gây sốt
Ảnh từ bộ phim Hàn Mặc Tử được chia sẻ trở lại sau hơn 20 năm khiến nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ đẹp trong trẻo của Tăng Thanh Hà ở tuổi 18.
Cựu thí sinh Olympia đạt GPA 3.96, sở hữu hơn 40.000 lượt theo dõi
Được nhiều bạn trẻ yêu mến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, ít ai biết Nguyễn Thị Thu Hương từng giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia.
HLV Senegal bị sa thải từng đòi lương hơn 2 tỷ đồng, Tổng thống phải can thiệp
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Senegal mở rộng vụ bê bối của đội tuyển nước này tại World Cup 2026 với những tiết lộ gây sốc.
Người đàn ông say rượu đột tử, 3 bạn nhậu phải bồi thường vì chỉ đưa về đến cửa
Chỉ đưa bạn nhậu say xỉn đến lối vào cầu thang rồi rời đi, 3 người đàn ông Trung Quốc phải bồi thường do toà án quy trách nhiệm về cái chết của người bạn này.
Ukraine cân nhắc thay bộ trưởng quốc phòng, lộ diện ứng viên Thủ tướng
Tổng giám đốc Naftogaz Serhii Koretskyi được cho là sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Ukraine.
Giá vàng nhẫn trơn 9999 Doji hôm nay 14/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay 14/7/2026 tại Doji và nhiều thương hiệu khác sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp, lệnh ngừng bắn đổ vỡ hoàn toàn
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ tiếp tục ở trong tình trạng xung đột với Iran, đồng thời ra lệnh tấn công các mục tiêu của quốc gia Trung Đông này mà không cần Quốc hội Mỹ cho phép.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 14/7: Chiều tối mưa dông diện rộng
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 14/7 tiếp tục có mưa dông diện rộng vào chiều tối và đêm, nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh.
Chiến dịch 500 ngày đêm: Thắp sáng hành trình trở về của các anh hùng liệt sĩ
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp giữ lại nhiều dưỡng chất
Rau lang là loại rau giàu dưỡng chất, nhưng không phải cách chế biến nào cũng giúp giữ được tối đa các hoạt chất có lợi.
Ukraine tuyên bố tập kích tàu Nga trong đêm, tiếp tục đánh phá hậu cần hàng hải
Ukraine tuyên bố đã tấn công thêm 15 tàu của Nga trong đêm 13/7, trong khuôn khổ chiến dịch liên tục nhằm vào mạng lưới hậu cần hàng hải của Moskva trên biển Azov.
Tin xe 15/7: SUV mới của Chery sắp vào Việt Nam, Geely TT Ultra 570 mã lực
iCaur V25 lộ diện trước thời điểm vào Việt Nam, BYD Denza N9 có gói Dark Gold với logo mạ vàng 24K, Geely Galaxy TT Ultra nâng cấp hệ dẫn động và công nghệ treo.
Tổng thống Putin tuyên bố tấn công Ukraine 'mạnh hơn nhiều lần'
Kiev gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu Nga.
Cách xem VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026
Cập nhật danh sách kênh VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026, cách xem trực tuyến trên máy tính và điện thoại mới nhất.
Từ tiếng Việt nào vừa là đồng ý vừa từ chối?
Một từ duy nhất nhưng lại mang hai số phận trái ngược hoàn toàn, vừa có thể gật đầu đồng ý lại vừa có thể lắc đầu từ chối.
Bình luận