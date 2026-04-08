Bạn có đồng ý hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5?

Bạn có đồng ý hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5?

Theo lịch nghỉ lễ năm 2026 được công bố từ năm ngoái, dịp cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm nay có 2 kỳ nghỉ lễ. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có 3 ngày nghỉ do nối liền với cuối tuần. Với lý do tương tự, dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao Động 1/5 có 4 ngày nghỉ liên tiếp.

Do giữa hai đợt nghỉ này là 2 ngày làm việc bình thường nên nhiều tuần qua, câu hỏi có hoán đổi để nối liền hai kỳ nghỉ, kéo dài thành 9 ngày hay không luôn được đặt ra. Cơ quan chức năng đã nhiều lần khẳng định không hoán đổi và trong cuộc họp báo cách đây 5 ngày, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhắc lại điều đó lần nữa.

Tuy nhiên, vấn đề lại nóng lên lần nữa từ ngày 7/4 khi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tổ chức này bắt đầu lấy ý kiến trên mạng xã hội về hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liên tục 9 ngày dịp lễ tới, từ đó xem xét việc để xuất với Bộ Nội vụ.

Bạn có muốn hoán đổi để có 9 ngày nghỉ dịp lễ tới?

Rất nhiều người lao động bày tỏ hy vọng kỳ nghỉ này sẽ được kéo dài. “Tết Nguyên đán nghỉ 9 ngày thật nhưng không được đi chơi vì hầu như phải sắm sửa, chuẩn bị, đi chúc Tết, thăm họ hàng; kỳ nghỉ lễ tháng 4 này mới được nghỉ ngơi thật sự, nếu nghỉ dài mới có thể tổ chức đi chơi xa” – Linh Anh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội nói.

Còn Tuấn An, sống tại TP.HCM, bày tỏ: “Tôi rất mong được nghỉ 9 ngày liền dù sau đó phải làm bù, vì sau kỳ nghỉ này, phải nhiều tháng nữa mới có kỳ nghỉ lễ tiếp theo vào 2/9. Đi làm mệt, căng thẳng, ai chẳng mong được nghỉ dài, nghỉ lâu chứ”.

Nhưng không phải người lao động nào cũng thích nghỉ dài. Đối với Mai Chi, phụ trách dự án ở một công ty bán sản phẩm công nghệ, nói: “Tôi rất sợ nghỉ dài. Khối lượng công việc vẫn chừng đó, KPI không vì có ngày nghỉ mà bớt đi, nghỉ lâu dồn việc, sau đó tôi mất rất nhiều công sức để khôi phục lại”.

Anh Lê Tỉnh, nhân viên sale, chia sẻ: “Chúng tôi làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, nghỉ nhiều thì tiền giảm thôi, chưa kể sếp cũng mắng mỏ nhiều hơn vì công việc đình trệ, doanh thu công ty sa sút”.

“Nghỉ dài thì chi phí tăng lên, vì khách hàng, đơn hàng không chờ, tôi vẫn phải cho nhân viên nghỉ theo luật thôi nhưng hy vọng lễ ngày nào nghỉ ngày đó, đừng hoán đổi gì cả”, một chủ doanh nghiệp nói.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phàn nàn rằng động thái lấy ý kiến của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra quá muộn: “Còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày nghỉ đầu tiên rồi, giờ mới bắt đầu lấy ý kiến, sau đó nếu số đông muốn hoán đổi thì còn phải gửi đề xuất tới Bộ Nội vụ, nếu quyết định thay đổi được đưa ra thì doanh nghiệp làm sao xoay xở kịp để có phương án thay thế? Các đơn vị du lịch làm sao kịp trở tay? Các gia đình mua vé bay, đặt khách sạn giờ chót thì hoặc không kịp hoặc giá cao chót vót”.

Còn bạn, bạn muốn tách biệt hai kỳ nghỉ hay nối dài thành 9 ngày và đi làm bù hai ngày? Hãy bày tỏ nguyện vọng tại ô bình chọn phía trên và chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới nhé.