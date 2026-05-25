Chỉ người bất lịch sự mới bấm thang máy khi lên xuống 2 tầng

Buổi sáng đi làm, thang máy cơ quan chật ních người. Tôi ấn nút đóng thì bỗng thấy một thanh niên hớt hải chạy tới nơi. Để chờ cậu ấy, tôi giữ nút mở cửa, những người khác cũng thu mình, hóp bụng cố dành ra một khoảng không gian cho cậu ấy len vào. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy bấm tầng 1, không chỉ tôi mà những người khác nhìn được bảng điều khiển cũng phải ném sang ánh nhìn ngao ngán, thiếu thiện cảm, vì lúc đó thang đang ở tầng G.

Thang bộ nằm ngay phía bên phải thang máy, đủ rộng và sáng, thời gian đi lên một tầng chưa tới 1 phút, vậy mà chàng trai trẻ ấy vẫn cố chen bằng được vào cabin đã đông đến nghẹt thở, và kéo dài thời gian chờ đợi của hàng chục người khác đang vội lên những tầng cao hơn.

Sống hay làm việc ở những tòa nhà cao tầng, đông người thì phải chịu đựng thang máy chật và chậm; nhưng điều gây sức chế lớn nhất là những người không biết hoặc cố tình lờ đi những cách hành xử văn minh khi dùng phương tiện này. Di chuyển trong phạm vi 2 tầng mà vẫn bấm thang máy không chỉ bất lịch sự mà còn là ích kỷ, làm ảnh hưởng đến nhiều người khác một cách không đáng.

Những buổi chiều tan tầm, khi mọi người đều mệt mỏi và muốn về nhà nhanh nhất có thể, hành trình của thang máy lại liên tục bị ngắt quãng bởi những điểm dừng vô duyên. Người ở tầng 5 đi xuống tầng 4 để lấy kiện hàng, người ở tầng 4 đi tầng 3 để gặp bạn.

Không ít người đi khoảng cách 1 - 2 tầng nhưng vẫn bấm thang máy.

Ở những tòa nhà văn phòng, thang máy là huyết mạch giao thông chính, dùng để di chuyển các tầng cao giúp tiết kiệm sức lực. Khi ai đó chiếm vị trí trong thang máy để di chuyển quãng ngắn, họ đang gián tiếp lấy đi cơ hội di chuyển nhanh chóng của người khác, trong khi bản thân cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, thậm chí còn chậm hơn leo thang bộ.

Mỗi chu kỳ đóng mở cửa, khởi động và hãm phanh của thang máy đều tốn thêm thời gian. Mỗi lần dừng như vậy, hệ thống kỹ thuật phải vận hành lại, hàng chục con người phải chờ đợi, và sự bực dọc cứ thế nhân lên theo số tầng bị lãng phí.

Hãy tưởng tượng một người đang cần lên tầng 40 để kịp cuộc họp khẩn cấp, nhưng thang máy cứ dừng đều đặn ở tầng 2, tầng 3, tầng 4 chỉ vì những người lười leo vài chục bậc cầu thang.

Để nhắc nhở những người thiếu ý tứ, nhiều tòa nhà văn phòng dán thông báo nhỏ trước cửa và trong thang máy: "Dưới ba tầng, xin hãy dùng thang bộ". Tuy nhiên, lời nhắn nhủ về ý thức sống văn minh vẫn bị không ít người bỏ qua.

Việc bước lên vài bậc cầu thang thực sự khó khăn, mệt nhọc đến thế sao? Tại sao có thể chi tiền triệu mua thẻ tập gym hay giày chạy bộ đắt tiền để "sống xanh, sống khỏe" nhưng ngay tại nơi làm việc lại từ chối cơ hội vận động tự nhiên nhất?

Một nữ đồng nghiệp của tôi thường xuyên than phiền về chứng đau lưng và thừa cân do ngồi nhiều, nhưng chính chị lại không bao giờ chịu bước chân vào thang bộ những khi xuống phòng họp ở lầu dưới. Chị thà phải đứng chờ rất lâu trước cửa thang máy, hoặc cố chen vào khi cabin đã kín người, còn hơn phải leo hơn chục bậc cầu thang - bài tập cardio không tốn một đồng chi phí nào. Cơ thể khỏe mạnh đâu chỉ đến từ tập luyện cường độ cao, mà còn từ thói quen vận động trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Tất nhiên, chúng ta không đánh đồng những người có vấn đề về sức khỏe, người khuyết tật, phụ nữ mang thai hoặc những người đang mang vác vật nặng. Trong những trường hợp đó, thang máy là quyền lợi thiết yếu. Nhưng người trẻ khỏe thì nên cảm thấy ngượng nếu chờ thang máy để đi 1 - 2 tầng lầu.

Trong không gian công sở chật chội, sự tế nhị đôi khi chỉ gói gọn trong việc nhường lại khoảng trống thang máy cho những người cần đi xa hơn, còn bản thân mình chọn lối đi bộ để tiết kiệm thời gian chung cho cả tập thể. Hành động nhỏ này không chỉ giúp giữ gìn vóc dáng, sức khỏe mà còn thể hiện sự văn minh, ý tứ, tinh thần vì cộng đồng.

