Danh tính tài xế Mazda lao xe vào nhóm người ở Nghệ An

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ xô xát xảy ra tối 24/5/2026 ở phường Thành Vinh.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, tối 24/5/2026, Vương Anh Tú (SN 1996), trú tại phường Thành Vinh tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh và mời khoảng 20 người bạn đến chung vui.

Quá trình ăn uống tại nhà hàng, một số người bạn của Tú phát sinh mâu thuẫn. Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phức tạp, Tú đứng ra căn ngăn.

N.C.Đ.T tại Cơ quan Công an.

Tại thời điểm trên, N.C.Đ.T (SN 2001, trú tại phường Trường Vinh, một người bạn trong nhóm được Tú mời dự sinh nhật) lái xe ô tô rời khỏi hiện trường. Do thiếu quan sát, T. lái xe cán qua bàn chân phải của Vương Anh Tú làm Tú ngã xuống đường chấn thương vùng chân và được người dân đưa tới bệnh viện.

Chiếc xe ô tô bị tạm giữ

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận vụ việc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.