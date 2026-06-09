5 sản phẩm thuốc vi phạm, Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng

(VTC News) -

Theo quyết định, doanh nghiệp có trụ sở tại số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình thực hiện hai hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược.

Cụ thể, công ty Dược phẩm Nam Hà không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 5 thuốc:

- Thuốc Codeforte (trị ho khan, ho dị ứng) số đăng ký 893101630324 (SĐK cũ: VD-29015-18)

- Thuốc Naphacollyre (thuốc nhỏ mắt), số đăng ký 893110196724 (SĐK cũ: VD-24677-16)

- Thuốc Mebendazol (thuốc trị giun), số đăng ký 893115206225 (SĐK cũ: VD3-50-20)

- Thuốc Naphacogyl (kháng sinh chuyên trị vấn đề răng miệng), số đăng ký 893115102724 (SĐK cũ: VD26195-17)

- Thuốc Nemydexan (thuốc nhỏ mắt mũi), số đăng ký VD-23609-15.

Doanh nghiệp dược này cũng không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với 2 thuốc: Thuốc Mebendazol, số đăng ký 893115206225 (SĐK cũ: VD3-50-20); Thuốc Naphacogyl, số đăng ký 893115102724 (SĐK cũ: VD-26195-17).

Do có nhiều thuốc cùng thuộc hành vi vi phạm, công ty bị áp dụng tình tiết tăng nặng. Tổng mức phạt được xác định là 90 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và 35 triệu đồng đối với hành vi không thông báo thay đổi nhỏ.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà phải nộp số tiền phạt trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hàkhông tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của phápluật.