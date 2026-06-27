5 loại cây lọc không khí tốt nhất cho phòng ngủ kín

(VTC News) -

Không chỉ mang đến vẻ đẹp xanh mát cho không gian sống, nhiều loại cây cảnh còn được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Vì sao nên đặt cây thanh lọc không khí trong phòng ngủ kín?

Nhiều người lầm tưởng phòng ngủ đóng kín cửa sẽ an toàn và sạch sẽ. Tuy nhiên, thực tế chứng minh không gian kín là nơi tích tụ lý tưởng của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs) phát sinh từ đồ nội thất, sơn tường hay vật liệu trang trí.

Sống trong môi trường này lâu ngày dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, đau đầu khi thức dậy.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị điện tử, việc bài trí các loại cây xanh có cơ chế sinh học đặc biệt là giải pháp bền vững.

Một số loại cây cảnh trong nhà có khả năng hấp thụ một phần các chất ô nhiễm, tăng độ ẩm thông qua quá trình thoát hơi nước và mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho không gian.

Những loại cây lọc không khí tốt nhất cho phòng ngủ

Khi chọn cây cho phòng ngủ kín, nguyên tắc cốt lõi là chọn những loại cây có cơ chế hấp thụ CO₂ và nhả oxy vào ban đêm hoặc những cây chịu bóng tốt, cần ít công chăm sóc.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ nổi bật với khả năng chịu hạn tốt, không cần chăm sóc cầu kỳ và thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu.

Điểm đặc biệt của cây lưỡi hổ là có thể thực hiện quá trình trao đổi khí theo cơ chế CAM, giúp hấp thụ CO₂ và giải phóng oxy vào ban đêm nhiều hơn so với đa số thực vật khác. Lưỡi hổ có thể đặt cạnh cửa sổ hoặc đầu giường.

Lưỡi hổ giúp hấp thụ CO₂ và giải phóng oxy vào ban đêm. (Ảnh: AI)

Cây lan ý

Nếu phòng ngủ kín dễ bị ẩm mốc, hãy đặt một chậu lan ý. Loại cây này có khả năng tăng độ ẩm không khí, giúp ức chế sự phát triển của bào tử nấm mốc.

Bản lá to của lan ý cũng hoạt động như một chiếc màng lọc giữ lại bụi mịn, mang đến bầu không khí trong lành, dịu mát.

Cây thường xuân

Sở hữu tán lá rủ mềm mại, cây thường xuân không chỉ làm sạch không khí mà còn biến góc phòng ngủ thành một không gian thư giãn, đậm chất nghệ thuật.

Cây thường xuân thích hợp để ở góc phòng ngủ hoặc treo cạnh tường.

Cây dây nhện

Cây dây nhện có khả năng hấp thụ khí độc trong phòng ngủ. (Ảnh: AI)

Cây dây nhện có khả năng hấp thụ khí độc, cung cấp oxy vào ban đêm, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cây thích hợp đặt trên kệ, bàn làm việc hoặc treo gần cửa sổ phòng ngủ.

Cây trầu bà

Trầu bà có sức sống mạnh mẽ và khả năng thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu. Cây trầu bà còn giúp loại bỏ các khí độc (như benzen, bức xạ điện tử), giúp không gian thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.