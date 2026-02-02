(VTC News) -

Vì sao trần thạch cao được ưa chuộng trong phòng khách?

Trần thạch cao ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế phòng khách nhờ khả năng đáp ứng đồng thời cả yếu tố thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng.

Trước hết, vật liệu thạch cao có tính linh hoạt cao, dễ tạo hình, cho phép kiến trúc sư thiết kế nhiều kiểu trần khác nhau như trần phẳng, trần giật cấp, trần uốn cong hay trần kết hợp đèn trang trí, giúp phòng khách trở nên hiện đại và có điểm nhấn rõ ràng.

Bên cạnh đó, trần thạch cao có khả năng che giấu hiệu quả hệ thống dây điện, ống kỹ thuật và các khuyết điểm của trần bê tông, mang lại vẻ đẹp gọn gàng, tinh tế cho không gian.

Một ưu điểm quan trọng khác là khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, giúp phòng khách yên tĩnh, mát mẻ hơn, đặc biệt phù hợp với nhà phố và căn hộ chung cư.

Ngoài ra, trần thạch cao còn có trọng lượng nhẹ, thi công nhanh, chi phí hợp lý và dễ sửa chữa khi cần thiết.

Các mẫu trần thạch cao đẹp cho phòng khách

Trần thạch cao phẳng hiện đại

(Ảnh: Shome)

Với bề mặt phẳng mịn, màu sắc trung tính như trắng sữa, kem nhạt, xám sáng, trần thạch cao phẳng mang đến cảm giác tinh tế, sạch sẽ và dễ phối đồ nội thất.

Ưu điểm lớn nhất của trần thạch cao phẳng là dễ thi công, thời gian hoàn thiện nhanh và chi phí hợp lý.

Trần thạch cao giật cấp tối giản

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Đây là kiểu trần gồm nhiều lớp, tạo hiệu ứng phân tầng trên bề mặt. Trần thạch cao giật cấp có đường nét gọn gàng, ít chi tiết rườm rà được ưa chuộng hơn cả. Các cấp trần thường được thiết kế mỏng, tạo chiều sâu vừa đủ, kết hợp hệ đèn LED âm trần hoặc đèn hắt khe tinh tế.

Mẫu trần này phù hợp với nhà phố, căn hộ chung cư hiện đại, giúp không gian phòng khách trông cao ráo, thoáng đãng và sang trọng hơn mà không gây cảm giác nặng nề.

Trần thạch cao tạo hình nghệ thuật

(Ảnh: Shome)

Mẫu trần thạch cao này phù hợp với gia chủ muốn tạo điểm nhấn độc đáo hoặc yêu thích sự phá cách. Các thiết kế trần uốn cong, bo tròn mềm mại, hình khối bất đối xứng hoặc mô phỏng sóng, mây đang được nhiều kiến trúc sư ứng dụng.

Trần thạch cao kết hợp đèn thả

(Ảnh: Decoxdesign)

Trần thạch cao kết hợp đèn thả được yêu thích nhờ khả năng tạo điểm nhấn nổi bật cho phòng khách. Tùy theo phong cách nội thất, gia chủ có thể lựa chọn đèn thả hiện đại, tối giản hoặc đèn thả pha lê, kim loại để tạo hiệu ứng thẩm mỹ khác nhau.

Trần thạch cao kết hợp đèn LED thông minh

(Ảnh: Đèn LED Roman)

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mẫu trần thạch cao phòng khách 2026 là tích hợp công nghệ chiếu sáng thông minh. Hệ đèn LED đổi màu, điều chỉnh cường độ ánh sáng qua smartphone hoặc giọng nói đang dần trở thành xu hướng.

Trần thạch cao được thiết kế các khe hắt ánh sáng mềm mại, tạo hiệu ứng ánh sáng gián tiếp, giúp phòng khách thêm ấm cúng vào buổi tối và linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày.

Trần thạch cao tân cổ điển

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Trần thạch cao tân cổ điển vẫn giữ được chỗ đứng riêng trong năm 2026, đặc biệt với biệt thự, nhà phố diện tích lớn. Đặc trưng của mẫu trần này là các đường phào chỉ tinh xảo, hoa văn nhẹ nhàng, bố cục cân đối.