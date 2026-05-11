Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập 358 hài cốt liệt sĩ, tăng tốc giám định ADN

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Theo Cục Chính sách- Xã hội (Tổng cục Chính trị), đến nay, 7/7 Ban Chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch; 17 địa phương thành lập các tổ, đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và duy trì 23 đội tìm kiếm, quy tập.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị.

Từ ngày 15/3 đến 6/5, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ, gồm 51 hài cốt trong nước, 36 hài cốt tại Lào và 271 hài cốt tại Campuchia.

Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định thành lập lâm thời Đội tìm kiếm, quy tập của tỉnh Lào Cai với 39 cán bộ, chiến sĩ; đồng thời bổ sung lực lượng cho Đội tìm kiếm, quy tập tỉnh Tuyên Quang. Quân khu 7 và Quân khu 5 cũng đề xuất thành lập thêm nhiều đội lâm thời tại TP.HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đà Nẵng để phục vụ chiến dịch.

Đánh giá cao kết quả bước đầu, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm phục vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; tăng cường phối hợp với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc để khai thác tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 515 các cấp được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về chiến dịch, mở rộng các đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu ADN đối với khoảng 232.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trước quý II/2027 và giám định ADN khoảng 18.000 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, chiến dịch hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính trong thời gian tới.