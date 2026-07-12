14 năm bước đi trong đau đớn và cuộc hồi sinh ngoạn mục sau 60 phút trên bàn mổ

(VTC News) -

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây 14 năm khiến cuộc sống của anh N.S.T. (47 tuổi, Ninh Bình) rẽ sang hướng khác. Từ một người khỏe mạnh, anh phải sống chung với chiếc chân bị co rút, biến dạng lệch trục, kèm khuyết xương mâm chày nghiêm trọng.

Theo thời gian, việc đi lại của anh ngày càng khó khăn. Chỉ cần đứng lâu hoặc cơn đau tái phát, người đàn ông 47 tuổi gần như không thể tự di chuyển và nhiều thời điểm phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn.

Suốt hơn một thập kỷ, anh trải qua 4 lần phẫu thuật tại nhiều cơ sở y tế với hy vọng cải thiện tình trạng bệnh. Tuy nhiên, những di chứng cũ vẫn khiến việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn. Mỗi bước chân là một lần đối mặt với đau đớn, sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên hạn chế.

Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ, thay khớp gối toàn phần nhân tạo cho bệnh nhân.

Mới đây, anh đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ sở Linh Đàm. Qua thăm khám và đánh giá tổn thương, TS.BS Nguyễn Huy Phương - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao cùng ê-kíp nhận định đây là trường hợp đặc biệt phức tạp do tổn thương kéo dài, biến dạng khớp và khuyết hổng xương lớn.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp gối toàn phần nhân tạo với mục tiêu khôi phục trục chi, bù đắp phần xương mâm chày bị thiếu hụt, đồng thời bảo tồn tối đa hệ thống dây chằng quanh khớp để đảm bảo sự vững chắc sau phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ. Sau phẫu thuật, kết quả phục hồi của người bệnh vượt ngoài kỳ vọng. Chỉ sau 5 ngày, anh T. có thể duỗi thẳng hoàn toàn khớp gối, gấp gối đạt khoảng 100 độ và tự đi lại mà không cần nẹp gối hay khung hỗ trợ.

Theo TS.BS Nguyễn Huy Phương, thay khớp gối thường được biết đến là phương pháp điều trị cho bệnh nhân cao tuổi bị thoái hóa khớp. Tuy nhiên, hiện số trường hợp thoái hóa khớp thứ phát do chấn thương ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng.

Những chấn thương khớp nếu không được điều trị đúng cách hoặc để kéo dài có thể dẫn đến biến dạng, hạn chế vận động, thậm chí làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Anh T vui mừng khi đi lại bình thường sau 14 năm đau đớn.

Các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh sau chấn thương nếu xuất hiện tình trạng đau kéo dài, biến dạng khớp, hạn chế vận động hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt cần được thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để đánh giá và có hướng can thiệp phù hợp.

Việc đánh giá sớm và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp không chỉ giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động mà còn hạn chế nguy cơ tàn phế, tạo điều kiện để người bệnh sớm trở lại cuộc sống và công việc bình thường. Trong nhiều trường hợp, ngay cả những di chứng tưởng chừng đã kéo dài nhiều năm vẫn có thể được cải thiện đáng kể nếu được can thiệp đúng chỉ định và đúng thời điểm.