(VTC News) -

Trong một lần Tôn Ngộ Không bất đồng với sư phụ và bỏ đi, Quan Âm Bồ tát ban cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô. Vị hòa thượng lừa đồ đệ đội lên và niệm chú để chiếc vòng thít chặt vào đầu Ngộ Không, từ đó không thể tháo ra nữa cho đến khi việc thỉnh kinh kết thúc. Mỗi lần trái lời và bị Đường Tăng niệm khẩn cô nhi chú, Ngộ Không đều đau đớn lăn lộn.

Ý nghĩa vòng kim cô của Tôn Ngộ Không

Trong kiệt tác văn học Tây du ký của Ngô Thừa Ân, hình ảnh Tôn Ngộ Không với chiếc vòng kim cô tỏa sáng trên đầu đã trở thành một biểu tượng kinh điển đi sâu vào tâm thức của nhiều thế hệ. Đứng ở góc độ người đọc thông thường, chiếc vòng dường như chỉ là một công cụ vật lý mang tính trừng phạt, giúp Đường Tăng, một người phàm trần yếu ớt, có thể kiểm soát được con khỉ đá mang sức mạnh vô song.

Tuy nhiên, dưới lăng kính của nghiên cứu văn học, triết học và Phật giáo, chiếc vòng kim cô hay còn gọi là Khẩn cô nhi mang những tầng nghĩa biểu tượng vô cùng uyên thâm. Nó là một ẩn dụ xuất sắc về tâm lý học hành vi và hành trình tiến hóa về mặt tâm thức của con người.

Ý nghĩa vòng kim cô của Tôn Ngộ Không: Từ pháp bảo kìm hãm đến biểu tượng của sự thức tỉnh. (Ảnh: SH)

Sợi dây xích kìm hãm “tâm viên ý mã”

Trong văn hóa Phật giáo, trạng thái tâm lý của con người khi chưa qua tu tập thường được ví như “tâm viên ý mã” (tâm như vượn chuyền cành, ý như ngựa rong ruổi). Tâm trí con người liên tục xáo động, nhảy múa, khó nắm bắt và vô cùng hoang dại, giống hệt như bản ngã của Tôn Ngộ Không thời kỳ còn làm Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung.

Hành trình đi thỉnh kinh thực chất là một ẩn dụ về quá trình tu tâm dưỡng tính của đời người. Tôn Ngộ Không chính là đại diện cho “Tâm”, chữ “Ngộ Không” nghĩa là thấu hiểu cái lẽ sắc không của cõi đời. Tuy nhiên, một cái tâm hoang dại dẫu có sức mạnh dời non lấp bể cũng rất dễ lầm đường lạc lối, sinh ra ngã mạn, sát sinh và bốc đồng.

Lúc này, sự xuất hiện của chiếc vòng kim cô do Quan Âm Bồ Tát ban tặng đóng vai trò như chữ “Giới” (giới luật, quy tắc) trong Phật giáo. Bài chú “Khẩn cô chú” (chú siết vòng) mà Đường Tăng niệm mỗi khi Ngộ Không làm càn chính là sự cọ xát, đấu tranh nội tâm dữ dội. Mỗi lần bản ngã hoang dại trỗi dậy, muốn hành động theo bản năng bất chấp thiện ác, chiếc vòng sẽ siết chặt gây ra đau đớn. Nỗi đau thể xác đó tượng trưng cho sự dằn vặt của lương tri, buộc cái “Tâm” phải quay về với sự tĩnh giác, phục tùng chữ “Nhẫn” và chữ “Thiện”.

Triết lý nhân sinh: Quản trị tài năng và định vị bản ngã

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một câu chuyện tôn giáo, vòng kim cô còn mang đến một bài học sâu sắc về nhân sinh quan và nghệ thuật quản trị tài năng trong xã hội hiện đại.

Tôn Ngộ Không sở hữu 72 phép thần thông biến hóa, có thể đi mây về gió, trường sinh bất tử. Đó là hình ảnh ẩn dụ cho những cá nhân xuất chúng, sở hữu tài năng thiên bẩm vượt trội. Thế nhưng, tài năng nếu không được đặt trong một khuôn khổ của đạo đức và trách nhiệm xã hội thì sẽ trở thành sự phá hoại như việc đại náo thiên cung.

Chiếc vòng kim cô lúc này đại diện cho pháp luật, chuẩn mực đạo đức, và trách nhiệm cộng đồng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, tự do không có nghĩa là buông thả, muốn làm gì thì làm. Một con người chỉ thực sự phát huy tối đa giá trị của mình khi biết tự đặt tài năng vào đúng quỹ đạo, biết dùng sức mạnh để bảo vệ điều đúng đắn như phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh thay vì thỏa mãn cái tôi ngạo mạn. Vòng kim cô là ranh giới ép sự ngông cuồng phải lùi bước, nhường chỗ cho kỷ luật và định hướng.

Tôn Ngộ Không và chiếc vòng kim cô. (Ảnh: XHS)

Cảnh giới tối cao của sự tự do

Chi tiết đắt giá và mang tính triết học cao nhất về vòng kim cô nằm ở hồi cuối của tác phẩm. Sau khi thầy trò Đường Tăng vượt qua 81 kiếp nạn, lấy được chân kinh, Tôn Ngộ Không tu thành chính quả, được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật.

Lúc này, Ngộ Không quay sang nói với Đường Tăng: “Sư phụ, giờ con đã thành Phật rồi, xin người hãy nới vòng kim cô ra để con tháo nó ném đi”. Đường Tăng điềm tĩnh đáp: “Con hãy sờ lên đầu xem, chiếc vòng còn đâu nữa mà tháo”. Ngộ Không đưa tay sờ lên, quả nhiên chiếc vòng đã biến mất từ lúc nào không hay.

Sự biến mất của chiếc vòng kim cô mang một ý nghĩa vĩ đại về sự giải thoát. Khi con người chưa tự chủ được bản thân, họ cần đến pháp luật, giới luật và các hình phạt bên ngoài (chiếc vòng kim cô) để ép mình vào khuôn khổ. Nhưng trải qua những kiếp nạn và sự rèn luyện đớn đau, Tôn Ngộ Không đã thấu hiểu nhân quả, lòng tràn ngập từ bi, cái “Tâm” đã hoàn toàn tĩnh lặng và hòa làm một với thiện niệm.

Khi sự kỷ luật từ bên ngoài đã chuyển hóa thành ý thức tự giác từ bên trong, khi cái tôi ngạo mạn đã được gọt giũa trở thành tâm Phật, thì mọi giới luật bên ngoài đều trở nên vô nghĩa và tự động biến mất. Đó chính là cảnh giới tối cao của sự tự do. Tự do đích thực không phải là không có ai quản lý, mà là khi ta hoàn toàn làm chủ được chính tâm trí của mình.

Chiếc vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không là một thi pháp ẩn dụ kiệt xuất của Ngô Thừa Ân. Nó không chỉ là công cụ thu phục một con khỉ đá đá ngang tàng, mà còn là tấm gương phản chiếu hành trình gian nan của mỗi con người trong việc chiến đấu với phần “con”, rèn luyện phần “người”, để từ bóng tối của bản năng bước ra ánh sáng của sự tỉnh thức và tự do tuyệt đối.

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