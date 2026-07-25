Khánh thành khu lưu niệm nữ Anh hùng liệt sĩ được Bác Hồ tặng 6 chữ vàng ở Hưng Yên

Sáng 25/7, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc - quê hương nữ Anh hùng liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, khẳng định Khu lưu niệm là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng. Theo Bộ trưởng Công an, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành công trình mà còn phải phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, biến nơi đây thành không gian giáo dục truyền thống để mỗi cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ khi đến dâng hương, tham quan đều hiểu hơn về sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, từ đó bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.
Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc (nay thuộc xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên). Năm 1947, bà được kết nạp Đảng, sau đó tham gia công tác địch vận và từ cuối năm 1949 được giao hoạt động trong lòng địch với cương vị cán bộ Công an quận III, tỉnh Hưng Yên.
Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc - nữ chiến sĩ Công an cách mạng bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn một lòng trung kiên, quyết không khai báo cơ sở cách mạng và anh dũng hy sinh khi mới 20 tuổi.
Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng bà Huân chương Độc lập hạng Ba cùng 6 chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang”; đến năm 1995, bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Trước khi Khu lưu niệm được xây dựng, tên tuổi Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc đã được tôn vinh qua nhiều công trình như tượng đồng tại Bảo tàng Công an Nhân dân và Công an tỉnh Hưng Yên, Trường Mầm non Bùi Thị Cúc tại quê hương, Đền thờ trong khuôn viên Công an tỉnh Hưng Yên và tuyến đường mang tên bà trên địa bàn tỉnh.
Nhà trưng bày của khu lưu niệm hiện lưu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh và hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc; lịch sử lực lượng Công an Nhân dân; cùng truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Nguồn tư liệu được sưu tầm từ các đơn vị thuộc Bộ Công an, Trung tâm Lưu trữ quốc gia, ngành văn hóa và nhiều nhân chứng lịch sử.
Bên cạnh không gian trưng bày truyền thống, nhà trưng bày còn ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, cho phép khách tham quan tương tác với các tư liệu số, theo dõi bộ phim phục dựng về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và sự hy sinh anh dũng của nữ Anh hùng liệt sĩ, qua đó giúp những câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động và gần gũi hơn với người xem.
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