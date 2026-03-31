Xuân Son ghi 2 bàn đập tan chỉ trích thừa cân, khoe cơ bụng không mỡ

Video: Đội tuyển Việt Nam 3-1 Malaysia.

Ngay sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, Nguyễn Xuân Son có màn ăn mừng đầy thú vị. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vén áo và chỉ vào phần cơ bụng rắn chắc, đạt hình dạng "sáu múi" rõ ràng.

Cầu thủ sinh năm 1997 cho thấy cơ thể không hề thừa mỡ như những chỉ trích trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Kể từ khi bình phục chấn thương, vóc dáng của Xuân Son to lớn hơn và anh có vẻ nặng nề trong các pha xoay sở, di chuyển. Tuy nhiên, tiền đạo này khẳng định anh không thừa cân và 2 bàn thắng trong trận gặp Malaysia chứng minh điều này.

Xuân Son ghi 2 bàn cho đội tuyển Việt Nam.

"Tôi đã tập luyện chăm chỉ để hướng tới trận đấu này. Tôi biết trong tuần vừa rồi, nhiều người hoài nghi về cơ thể của tôi. Họ nói rằng tôi tăng cân, thừa mỡ. Nhưng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy mọi thứ.

Trước chấn thương, ở mùa gần nhất, tôi ghi khoảng 40 bàn. Sau khi tái xuất sân cỏ, tôi cũng đã ghi 12 bàn. Tôi cũng đã dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải CLB Đông Nam Á. Tôi xin cảm ơn mọi người, HLV Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam", Xuân Son giãi bày.

Trận này, Nguyễn Xuân Son lập cú đúp và đều là những pha đánh đầu hiểm hóc. Đội tuyển Việt Nam thắng 3-1 thuyết phục trước Malaysia. Nhìn chung, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có trận đấu thành công. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra trước trận đấu cả về kết quả lẫn yếu tố cảm xúc cho người hâm mộ.

Xuân Son cũng nói về đồng đội Đỗ Hoàng Hên - người kiến tạo cho anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Anh cho biết: "Ai cũng biết rằng Đỗ Hoàng Hên là một tiền vệ đẳng cấp, từ cách kiểm soát đến chuyền bóng. Tôi rất vui khi Hên lên đội tuyển Việt Nam. Đội đã chơi tốt lên khi có cậu ấy. Ngoài Hên, Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long cũng chơi rất hay.

Đội tuyển Việt Nam đã cùng nhau làm nên một chiến thắng. Trong thời gian tới, các cầu thủ sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người".

