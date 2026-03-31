Trực tiếp họp báo Việt Nam 3-1 Malaysia: Xuân Son đáp trả chỉ trích cân nặng

HLV KIM SANG-SIK VÀ XUÂN SON TRẢ LỜI HỌP BÁO HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời. Cảm ơn cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài. Cảm ơn cầu thủ như Xuân Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quảng Hải. Họ đã góp phần vào thành công này. Chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho đội tuyển Việt Nam".

HLV Malaysia động viên học trò “Vòng loại Asian Cup 2027 đã cho thấy nhiều điều. Các cầu thủ Malaysia đều chơi nỗ lực, cống hiến hết mình. Tôi rất tự hào về các học trò và tin rằng họ sẽ còn tiến bộ trong tương lai. Sắp tới sẽ là thời gian để các tuyển thủ Malaysia nghỉ ngơi. Những gì đã diễn ra ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của họ, khi mà chơi nỗ lực trên sân nhưng lại bị tước đi chiến thắng. Các cầu thủ sẽ cần nghỉ ngơi, rồi sau đó tiếp tục cống hiến cho CLB và hướng đến những mục tiêu xa hơn. Hôm nay các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, thể hiện hết sức mình. Họ đã rất cố gắng để làm người dân Malaysia cảm thấy tự hào.”

HLV Malaysia khen đội tuyển Việt Nam “Sau những gì đã xảy ra sau 6 tháng vừa rồi, đó là điều rất khó khăn với đội tuyển Malaysia. Việc họ vẫn quyết tâm thi đấu là điều rất đáng trân trọng. Đội tuyển Việt Nam thực sự là một đội bóng rất mạnh. Các cầu thủ gốc Brazil của tuyển Việt Nam đã chơi rất nổi bật. Việc tuyển Malaysia tạo ra được cơ hội nhưng không tận dụng được cũng là một trong những điều ảnh hưởng đến cục diện trận đấu”.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia trả lời họp báo Ông Peter Cklamovski - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia nói: "Chúng tôi đã thủng lưới quá sớm từ tình huống phạt góc ở hiệp 1 và lại một bàn thua tương tự ở hiệp 2. Dù sao đi nữa, toàn đội Malaysia đã thể hiện tốt, thậm chí tạo ra 4,5 cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Thứ bóng đá mà Malaysia mang đến rất đáng xem. Tôi tự hào với những gì các cầu thủ thể hiện".

Xuân Son đáp trả chỉ trích về cân nặng "Thật nhiều cảm xúc. Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì điều này. Nhiều người nói những điều không hay về cơ thể tôi. Nhưng tôi vẫn làm như vậy suốt rồi, 40 bàn trong 2 mùa giải. Mùa này tôi cũng ghi 12 bàn rồi và đứng đầu danh sách ghi bàn Cúp C1 Đông Nam Á. Cảm ơn gia đình, người hâm mộ đã cổ vũ, cả các đồng đội nữa. Hôm nay đội tuyển Việt Nam đá rất hay", Xuân Son phát biểu sau trận đấu. Tiền đạo sinh năm 1997 nói thêm về đồng đội Đỗ Hoàng Hên, người kiến tạo cho anh ở bàn nâng tỷ số lên 2-0: "Ai cũng biết Hên là cầu thủ giỏi, một tiền vệ giỏi có khả năng giữ bóng tốt, chuyền bóng hay. Tôi rất vui khi anh ấy lên đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam mạnh lên, điều này tốt cho mọi cầu thủ, cả Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long. Chúng tôi cần những trận thế này làm món quà tặng người hâm mộ và cả cho ngày sinh nhất của tôi nữa".