Xử phạt nữ du khách đăng thông tin bịa đặt về chuyện tâm linh ở Ninh Bình

(VTC News) -

Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.Q.A (trú tại Hà Nội) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về các hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh xảy ra trong quá trình du lịch tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, tài khoản Threads mang tên "Netolatone" đăng tải nhiều bài viết kể về những trải nghiệm mang màu sắc tâm linh, huyền bí khi du lịch tại Ninh Bình.

Các bài viết thu hút hơn 52.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là L.Q.A, trú tại Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an ngày 8/6, L.Q.A thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi du lịch tại Ninh Bình.

Nhiều chi tiết trong các bài viết không có căn cứ, không có người làm chứng, đồng thời một số nội dung được tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện.

Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với L.Q.A về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến các hiện tượng tâm linh khi du lịch tại địa phương. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trong quá trình xác minh, cơ quan công an cũng làm việc với anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1986, trú phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), là tài xế chở L.Q.A trong chuyến du lịch.

Anh T. xác nhận không có việc xe hỏng giữa đường, không có chuyện đuổi nữ du khách xuống xe và cũng không có việc ngồi chờ cùng nữ du khách để đợi người yêu cũ đến đón như nội dung được đăng tải.

Ngoài ra, các tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ hay gọi cho mẹ người yêu cũ nhằm tăng yếu tố tâm linh cho câu chuyện cũng được xác định là không có thật.

Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, L.Q.A đã gỡ bỏ toàn bộ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong Nhân dân", theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải các nội dung sai sự thật, bịa đặt nhằm câu kéo tương tác, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.