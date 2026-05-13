Bị xử phạt vi phạm giao thông, người đàn ông bình luận xúc phạm CSGT trên mạng

(VTC News) -

Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) lập hồ sơ xử phạt 7,5 triệu đồng với ông Đào Đăng P. (SN 1963, trú tại phường Đại Mỗ) về hành vi đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng chức năng trên mạng xã hội.

Ông P. khai do bức xúc cá nhân sau khi từng bị xử phạt vi phạm giao thông nên đã có phát ngôn thiếu chuẩn mực, không kiểm soát cảm xúc, dẫn đến đăng tải nội dung phản cảm trên mạng xã hội.

Ông P. tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Đại Mỗ phát hiện tài khoản Facebook “Thanh Tung” đăng tải bình luận dưới bài viết của tài khoản “Nguyễn Văn Lương” liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.

Nội dung bình luận có lời lẽ thiếu chuẩn mực, mang tính xúc phạm lực lượng chức năng, gây bức xúc trong dư luận. Bài viết kèm theo hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đại Mỗ xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook “Thanh Tung” là ông Đào Đăng P. và mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông P. thừa nhận là người đăng tải nội dung bình luận nêu trên.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Đại Mỗ lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Đăng P. với mức phạt 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Vụ việc là lời nhắc nhở mỗi người cần thận trọng, chuẩn mực khi tham gia, bình luận, chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm tổ chức, cá nhân, lan truyền thông tin sai sự thật, tiêu cực đều có thể bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.