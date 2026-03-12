Thông tin CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm ở Đắk Lắk là tin giả

(VTC News) -

Ngày 12/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm bắt và xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe của lực lượng CSGT trong lúc truy đuổi người vi phạm giao thông gây tai nạn khiến một cán bộ CSGT và một người dân tử vong. Qua kiểm tra, cơ quan công an khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang được chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ một số trang thông tin không chính thống với nội dung mô tả một “bi kịch giao thông” xảy ra vào chiều 11/3 tại Đắk Lắk.

Bài viết cho rằng, lực lượng CSGT phát hiện một người điều khiển mô tô phân khối lớn có dấu hiệu vi phạm giao thông, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, dẫn đến cuộc truy đuổi trên đường phố.

Bài viết không đúng sự thật thu hút nhiều lượt chia sẻ.

Bài đăng còn mô tả trong quá trình truy đuổi, mô tô chuyên dụng của CSGT va chạm với một xe SH của người dân, khiến người lái xe SH tử vong tại chỗ, một cán bộ CSGT tử vong và một cán bộ khác bị thương nặng.

Tuy nhiên, qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định không xảy ra vụ việc nêu trên. Nội dung bài viết lan truyền trên mạng là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn và thổi phồng sự việc, dễ gây hiểu lầm cho người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mọi vụ tai nạn giao thông nếu xảy ra đều được cơ quan chức năng xác minh, điều tra và thông tin chính thức. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng có thể gây nhiễu loạn dư luận, đồng thời ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.