CSGT cứu mạng nữ shipper bị cuốn vào gầm xe tải khi đang nghe điện thoại

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, lực lượng thuộc Phòng CSGT công an tỉnh trên đường đi làm nhiệm vụ đã phát hiện và kịp thời cứu một người phụ nữ trong tình huống tai nạn giao thông.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại một vụ việc giao thông nguy hiểm. Trong video, một người phụ nữ lái xe máy dừng lại ngay phía sau chiếc xe tải để nghe điện thoại. Do vị trí dừng xe đúng vào “điểm mù” phía sau xe tải nên tầm nhìn của tài xế bị che khuất hoàn toàn. Khi xe tải bắt đầu lùi, tài xế không phát hiện người phụ nữ đang đứng sát phía sau và cuốn cả người cùng xe máy vào gầm.

Nữ shipper bị ô tô tải cuốn cả người và xe máy vào gầm. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Rất may mắn, đúng lúc đó lực lượng CSGT đang trên đường làm nhiệm vụ cùng người dân địa phương kịp thời phát hiện, ra tín hiệu cảnh báo và hỗ trợ cứu nạn, giúp người phụ nữ thoát khỏi tình huống nguy hiểm tính mạng.

Người phụ nữ trong đoạn video là chị L.T.N. (SN 1993, trú khu Păng, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa - là nhân viên giao hàng của Viettel Post). Lúc 8h15 ngày 13/3, khi đến điểm giao hàng, do quá chú tâm vào điện thoại để trao đổi với khách, chị N. không chú ý chiếc xe tải đang đậu phía trước và vô tình đứng ngay sau đuôi xe.

“Khi bị xe lùi trúng, xe máy văng vào người khiến tôi ngã xuống đường. Chiếc ô tô chèn qua xe máy và chuẩn bị chèn đến người tôi. Rất may, các anh CSGT kịp thời sử dụng còi xe cảnh báo và nhanh chóng kéo tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lúc đó tôi bị choáng, không nghĩ được gì, chỉ biết nhờ mọi người hỗ trợ thu gom lại hàng hóa. Sai lầm này là lỗi của tôi nhưng bác tài xế cũng hỗ trợ khắc phục, sửa chữa xe cho tôi.

Nhờ được lực lượng CSGT phản ứng kịp thời chị L.T.N mới giữ được tính mạng, chỉ bị thương nhẹ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Tôi thực sự biết ơn mọi người. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa và các anh CSGT trực tiếp hỗ trợ tôi. Chiếc xe là tài sản lớn nhất để mưu sinh, trên xe lúc đó còn có rất nhiều hàng hóa giá trị của khách. Nếu bị hư hỏng, tôi không biết lấy gì đền bù. Đây là bài học xương máu cho bản thân tôi và mong mọi người cũng lấy đó làm gương để cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông...", chị L.T.N chia sẻ.

Đại úy Phạm Văn Hải - Phó đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Lúc đó, tổ công tác gồm tôi, Đại úy Lâm Ngọc Đức và Thượng úy Bùi Văn Sơn đang tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Từ xa, khi nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, chúng tôi nhanh chóng phát tín hiệu để báo hiệu cho tài xế và người đi đường. Khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi ưu tiên đưa chị N. ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó tiến hành xử lý vụ việc theo quy định".

Qua sự việc này, Đại úy Phạm Văn Hải cảnh báo người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối không dừng, đỗ xe hoặc đứng sau đuôi xe tải, xe khách lớn vì đây là vùng "điểm mù" mà tài xế không thể quan sát qua gương chiếu hậu.

Khi tham gia giao thông không sử dụng điện thoại, đặc biệt là khi đang dừng đỗ tại các vị trí không an toàn trên đường; luôn giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước và phía sau, đặc biệt là xe trọng tải lớn. Đối với các tài xế, khi lùi xe cần chú ý quan sát qua nhiều gương, bấm còi cảnh báo; nếu có thể nên nhờ người xuống hướng dẫn phía sau.