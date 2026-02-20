Cách xóa thông tin xe đã bán, xe lạ trên ứng dụng VNeTraffic mới nhất

(VTC News) -

Từ phiên bản cập nhật mới nhất, ứng dụng VNeTraffic mang đến tính năng cho phép người dân chủ động gửi yêu cầu xóa thông tin về xe đã bán, xe lạ hoặc xác nhận lại tình trạng phương tiện ngay trên điện thoại.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức, thay vì phải thực hiện thủ tục trực tiếp như trước đây.

Nếu phát hiện phương tiện không còn thuộc sở hữu nhưng vẫn hiển thị trên hệ thống, bạn có thể gửi yêu cầu xóa xe trên VNeTraffic một cách chính xác và đúng quy định.

Vào khoảng quý cuối năm 2025, nhiều người dùng khi phát hiện một số vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý phương tiện giao thông sau khi nâng cấp phiên bản.

Cụ thể, một số xe đã được bán từ lâu nhưng vẫn hiển thị là đang sở hữu, trong khi đó, những xe không liên quan cũng xuất hiện trong danh sách phương tiện.

Ngoài ra, một số trường hợp thiếu phương tiện so với thực tế, như xe được cho, tặng hoặc mua lại nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên, cũng đã được ghi nhận.

Trước đây, để giải quyết những vấn đề này, người dân thường phải đến cơ quan công an để làm thủ tục khai báo và chờ xác minh. Tuy nhiên, với phiên bản mới của ứng dụng, quy trình này có thể thực hiện trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Cách gửi yêu cầu xóa xe đã bán hoặc xe lạ trên VNeTraffic

Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn cần cập nhật ứng dụng VNeTraffic lên phiên bản mới nhất.

Sau đó thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeTraffic và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Vào mục Ví giấy tờ.

Bước 3: Chọn Chi tiết giấy tờ nhấn vào Giấy đăng ký xe.

Bước 4: Chọn mục Xác nhận thông tin phương tiện.

Tại đây, bạn có thể lựa chọn tình huống phù hợp như:

Phương tiện không thuộc sở hữu

Thừa phương tiện

Thiếu phương tiện

Bước 5: Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình, cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Bước 6: Xác nhận nội dung khai báo và gửi yêu cầu.

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ chuyển yêu cầu đến cơ quan chức năng để xác minh. Nếu thông tin hợp lệ, dữ liệu phương tiện sẽ được điều chỉnh trên hệ thống.

Cách phản ánh sai thông tin giấy phép lái xe trên VNeTraffic

Ngoài cách gửi yêu cầu xóa xe đã bán hoặc xe lạ trên VNeTraffic, trong trường hợp phát hiện GPLX hiển thị sai hoặc bị thiếu, có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng và vào mục Ví giấy tờ.

Bước 2: Chọn Giấy phép lái xe trong phần Chi tiết giấy tờ.

Bước 3: Nhấn Gửi phản ánh.

Hệ thống sẽ liệt kê các nội dung có thể điều chỉnh như:

Thiếu giấy phép lái xe

Thông tin GPLX không đúng

Bước 4: Điền thông tin theo hướng dẫn.

Bước 5: Tích chọn mục “Tôi xác nhận thông tin đã cung cấp là đúng sự thật”.

Bước 6: Nhấn Gửi phản ánh để hoàn tất.

Yêu cầu sẽ được cơ quan chức năng xem xét và cập nhật nếu phù hợp với dữ liệu quản lý.

Lưu ý khi gửi yêu cầu trên VNeTraffic

Để đảm bảo quá trình gửi yêu cầu phản ánh trên ứng dụng VNeTraffic diễn ra thuận lợi, người dùng cần lưu ý một số điểm quan trọng.

Trước tiên, hãy chắc chắn rằng ứng dụng đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận gửi phản ánh cũng là điều cần thiết.

Người dùng nên theo dõi trạng thái xử lý trong ứng dụng để nhận thông báo cập nhật kịp thời.

Việc khai báo thông tin một cách trung thực và chính xác sẽ giúp quá trình xác minh diễn ra nhanh chóng hơn.

Đặc biệt, tính năng mới cho phép người dùng xóa xe đã bán, xe lạ và chỉnh sửa thông tin giấy phép lái xe (GPLX) ngay trên VNeTraffic thể hiện nỗ lực trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giao thông.

Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan chức năng, người dân giờ đây có thể gửi yêu cầu trực tuyến, tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, VNeTraffic được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện, trở thành nền tảng trung tâm giúp người dân tra cứu, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến phương tiện một cách thuận tiện, minh bạch và chính xác hơn.