Khách Mỹ tố bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng quãng đường 7km

(VTC News) -

Ngày 25/2, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh bài viết tố xe ôm “chặt chém” du khách người Mỹ số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường khoảng 7km.

“Công an phường đã tiếp nhận vụ việc và triển khai các biện pháp nghiệp vụ”, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho hay.

Nữ du khách tố bị tài xế xe ôm truyền thống "chặt chém" 1 triệu đồng.

Trước đó vào chiều 24/2, nữ du khách Mỹ rời Bảo tàng Dân tộc học (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Điểm đến dự kiến của cô là một quán ăn trên phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm). Quãng đường cho hành trình này khoảng 7km.

Lúc này, một người lái xe ôm truyền thống mời chào cô gái. Dù được thông báo trước về điểm đến cách đó khoảng 7km, nhưng tài xế xe ôm vẫn dừng tại nhiều địa điểm không có trong lịch trình, trong đó có phố cà phê đường tàu.

Khi gần tới nơi, tài xế đòi 1 triệu đồng. Nữ du khách vẫn chấp nhận trả tiền để tránh rắc rối.

Tối cùng ngày, nữ du khách cùng một người bạn đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo sự việc.

Hồi tháng 9/2025, trên địa bàn phường Hoàn Kiếm cũng xảy ra vụ việc du khách nước ngoài tố bị "chặt chém".

Cụ thể, ông Phillip Damien (quốc tịch Úc) tới Công an phường Hoàn Kiếm trình báo về việc bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng quãng đường tham quan quanh phố cổ.

Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm xác minh những người liên quan vụ việc là ông N.V.B. (SN 1974, trú ở xã Sơn Nam, Hưng Yên) và N.V.H. (SN 1986, trú ở xã An Khánh, Hà Nội).

Tại trụ sở công an phường, 2 tài xế xích lô trên đã xin lỗi, hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien. Nam du khách chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu, đề nghị nào khác.